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Internetom kruže uznemirujući snimci prebijanja nekadašnjeg rijaliti učesnika Eduarda Kučija, na kojima je prikazano brutalno nasilje grupe muškaraca.

Presreli ga na putu

Na zabeleženom snimku uočava se pevač Jozefin Marku u društvu nekolicine lica. Oni su uz upotrebu lažne policijske tablice dali znak Kučiju da zaustavi svoj automobil marke "McLaren". Čim je parkirao vozilo pored puta, napadači su ga nasilno izvukli napolje i zadali mu više udaraca.

Hapšenje

Izvori iz policijske uprave u Tirani potvrdili su za medije da su odmah po pojavljivanju snimka preduzete sve zakonske i istražne mere. Analizom je utvrđeno da se incident odigrao na području Tirane, tačnije u blizini nadvožnjaka Rinas.

Inspektori su preuzeli zapise sa okolnih nadzornih kamera kako bi precizno identifikovali sve učesnike ovog napada. Prema poslednjim informacijama, policija je ubrzo reagovala i lišila slobode pevača Jozefina Markua i još jednog osumnjičenog.

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