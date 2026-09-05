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HBO je objavio nekoliko novih imena u glumačkoj postavi druge sezone serije "Hari Poter".

Dobija će igrati Leni Raš, Džini Vizli će glumiti Boni Hil, dok će lik Toma Ridlija (mladog Voldemora) tumačiti Bili Barat. Boni će zameniti Grejsi Kokran, koja je igrala Džini Vizli u prvoj sezoni, ali je napustila ulogu "zbog nepredviđenih okolnosti", prenosi Variety.

Sa samo 13 godina Bili Barat je postao najmlađi dobitnik Međunarodne nagrade Emi za najboljeg glumca, koju je osvojio za ulogu u televizijskom filmu "Responsible Chil"“. Barat je prvi glumac koji je dobio ulogu Voldemora u novoj adaptaciji. Na internetu se mnogo nagađalo o tome ko će tumačiti odraslu verziju ovog lika, ali ta informacija još nije objavljena, iako se pretpostavlja da bi njegovo lice moglo da se pojavi na kraju prve sezone.

Britanski glumac i voditelj Leni Raš tumačiće lik Dobija, koji će, po svemu sudeći, biti realizovan uz pomoć CGI tehnologije.

Mlada Boni Hil preuzeće ulogu Džini Vizli u drugoj sezoni. Uloga je promenjena nakon što je prvobitna glumica morala da se povuče po završetku snimanja prve sezone. „Zbog nepredviđenih okolnosti, Grejsi Kokran je donela tešku odluku da se nakon prve sezone povuče iz uloge Džini Vizli u HBO seriji ’Hari Poter‘“, navodi se u ranijem saopštenju produkcije. „Njeno vreme provedeno u svetu Harija Potera bilo je zaista predivno i veoma je zahvalna Lusi Bevan i celom produkcionom timu što su joj omogućili nezaboravno iskustvo. Grejsi se veoma raduje prilikama koje joj budućnost donosi“, prenosi The Hollywood Reporter.

Prva sezona TV serije "Hari Poter" je završena i premijerno će biti prikazana na HBO-u 25. decembra. Druga sezona, koja će biti zasnovana na drugoj knjizi iz omiljenog serijala fantastike Dž. K. Rouling, "Dvorana tajni", trenutno je u fazi pretprodukcije u studijima Leavesden, nadomak Londona.

Za malobrojne koji nisu čitali knjige niti gledali filmove, HBO ovako opisuje seriju "Hari Poter": "Nema ničeg posebnog u vezi sa Harijem Poterom - barem tako tvrdi njegova tetka Petunija. Međutim, kada misteriozno pismo o prijemu u Hogvorts, školu veštičarenja i čarobnjaštva, stigne na njegovu adresu, pred njim se otvara skriveni svet magije, prijateljstva i avanture. Ipak, iza začaranih zidina Hogvortsa kriju se mračne tajne. Hari mora da pronađe hrabrost da dokaže svoju vrednost u borbi protiv najmračnijeg čarobnjaka svih vremena."

Leni Raš Foto: Cat Morley / Avalon / Profimedia

Dominik Meklaflin predvodiće televizijsku adaptaciju u ulozi "Dečaka koji je preživeo", dok Arabela Stanton igra Hermionu Grejndžer, a Alaster Staut Rona Vizlija. Glumačkoj postavi pridružuju se i Džon Litgou kao Albus Dambldor, Dženet Mektirova kao Minerva Mekgonagal, Papa Esijedu kao Severus Snejp, Nik Frost kao Rubeus Hagrid, Rori Vilmot kao Nevil Longbotom i Loks Prat kao Drako Melfoj, uz još desetine glumaca koji će tumačiti poznate likove.

Serija "Hari Poter" zasnovana je na knjigama Dž. K. Rouling, a scenario potpisuje Frančeska Gardiner, koja je ujedno i izvršna producentkinja. Mark Majlod biće izvršni producent i režiraće više epizoda serije za HBO, u saradnji sa kompanijama Brontë Film and TV i Warner Bros. Television. Izvršni producenti su i Rouling, Nil Bler i Rut Kenli-Lets iz kompanije Brontë Film and TV, kao i Dejvid Hejman iz kompanije Heyday Films.

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