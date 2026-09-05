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Dok se danas u Beogradu održava Prajd šetnja, priča o ljudima koji su decenijama ranije plaćali visoku cenu zbog svoje seksualnosti dobija posebno značenje. Jedan od njih bio je Vilijam Hejns, velika zvezda nemog filma i jedan od najpopularnijih glumaca američkog Holivuda dvadesetih godina prošlog veka.

Rođen 1900. godine u Virdžiniji, Hejns je još kao tinejdžer napustio porodicu i otišao da živi samostalno. U Njujorku je početkom dvadesetih godina pronašao put do sveta zabave, a 1922. godine osvojio je konkurs „New Faces of 1922“, koji mu je otvorio vrata Holivuda. Ubrzo je potpisao ugovor sa Goldwyn Pictures, a nakon stvaranja MGM-a (Metro-Goldwyn-Mayer, jedan od najpoznatijih i najmoćnijih holivudskih filmskih studija 20. veka) postao je deo jedne od najmoćnijih filmskih kompanija tog vremena.

Foto: JT Vintage / Zuma Press / Profimedia

Hejns je posebno zablistao u filmovima poput The Midnight Express i Brown of Harvard. Njegov zaštitni znak bio je lik duhovitog, pomalo drskog i samouverenog mladića, što ga je učinilo velikim miljenikom publike. Krajem dvadesetih godina bio je među najvećim filmskim zvezdama, a 1930. godine bio je najpopularniji muški glumac na američkim blagajnama.

Ipak, ono što je Hejnsa činilo neobičnim nije bilo samo njegovo mesto na vrhu Holivuda. Za razliku od mnogih glumaca tog vremena, nije želeo da krije da je gej. Od 1926. godine bio je u vezi sa Džimijem Šildsom, sa kojim je proveo gotovo pola veka. Njih dvojica živeli su zajedno u Los Anđelesu, a njihova veza nije bila tajna u filmskoj industriji.

Foto: Everett Collection / Everett / Profimedia

To je, međutim, imalo ozbiljne posledice po njegovu karijeru. Početkom tridesetih godina MGM i njen moćni šef Luis B. Mejer želeli su da Hejns promeni način na koji se predstavlja javnosti. Od njega je traženo da prekine vezu sa Šildsom i da se oženi ženom, što je u Holivudu tog vremena bilo poznato kao „lavender marriage“ - brak sklopljen kako bi se prikrila homoseksualnost. Hejns je to odbio.

Njegova odluka imala je cenu. Hejns je početkom tridesetih godina izgubio status velike MGM zvezde, a poslednje filmske uloge ostvario je 1934. godine. Njegova glumačka karijera bila je praktično završena u trenutku kada je Holivud sve snažnije insistirao na tome da njegove zvezde odgovaraju konzervativnoj slici koju je industrija želela da predstavi publici.

Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Ali Hejns nije nestao iz sveta slavnih. Naprotiv, započeo je potpuno novu karijeru i postao uspešan dizajner enterijera. Njegove klijente činile su neke od najvećih ličnosti tadašnjeg Holivuda, među njima Džoan Kraford, Glorija Svanson, Marion Dejvis, Džek L. Vorner i Džordž Kjukor.

Vilijam Hejns preminuo je 1973. godine, ali njegova priča danas ima posebno značenje. U vremenu kada je homoseksualnost mogla da znači kraj karijere, odlučio je da ne pristane na život koji mu je neko drugi nametao. Nije imao današnje zakone, javne kampanje i društvenu podršku LGBT+ zajednice. Imao je samo izbor da se prilagodi ili da ostane veran sebi.

Vilijam Hejns i Džimi Šilds sahranjeni su jedan pored drugog Foto: Barry King / Alamy / Profimedia

Izabrao je ovo drugo i zbog toga izgubio Holivud, ali ne i sopstveni život. Sa Džimijem Šildsom ostao je zajedno sve do svoje smrti, gotovo pet decenija nakon njihovog prvog susreta. Danas počivaju jedan pored drugog na groblju Woodlawn Memorial Cemetery u Santa Moniki.

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