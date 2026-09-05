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Jedna od najpoznatijih pesama 20. veka "The show must go on" obeležila je ne samo karijeru grupe "Queen", već i čitavu jednu generaciju. Mnogi su je izvodili, ali niko kao Fredi Merkjuri, koji je 24. novembra 1991. godine, preminuo nakon teške bolesti.

Foto: Profimedia

Ova čuvena pesma deo je njihovog albuma “Innuendo” iz 1991. godine, a iza nje se krije tužna priča.

Iako se često smatra da ju je napisao Fredi Merkjuri kao oproštajnu poruku, to je samo delimično tačno. U stvarnosti, osnovu pesme je stvorio gitarista Brajan Mej, inspirisan Merkjurijevom borbom, hrabrošću i istrajnošću u njegovim poslednjim danima.

Kao što je danas već mnogima poznato, Merkjuri je bolovao od side, iako se to tada nije zvanično znalo. Sredinom 1991. već je bio toliko bolestan da je jedva hodao, pa je Mej bio zabrinut da li će on biti i fizički sposoban da otpeva tako zahtevnu pesmu. Zato je demo verzije otpevao upravo Mej iako je morao da koristi falset na pojedinim, previsokim, deonicama.

Foto: Profimedia

Međutim, na iznenađenje svih članova grupe, kada je došlo vreme snimanja, Fredi je došao u studio, popio malo votke, ustao, rekao: "Ima da je jebe*o otpevam, dušo!" i otpevao je celu pesmu bez greške iz prvog pokušaja.

"Krenuo je i rasturio, potpuno je pokidao taj vokal", prisetio se kasnije Mej.

Nakon toga, Fredi Merkjuri već je bio preslab da bi snimio spot, pa za njega nije rađen novi materijal, već je sačinjen kolaž od spotova grupe načinjenih između 1981. i 1991. godine.

Foto: Profimedia

Tekst je pun aluzija

Pesma govori o životu na sceni uopšteno, o tome da se svi lični problemi moraju ostaviti pozadi kada se nastupa, a tekst je pun aluzija i metafora.

Na kraju, tekst govori o odlučnosti i želji za životom: ”I have to find the will to carry on with the show" (“Moram da nađem volje da nastavim šou“) Džim Haton, Merkjurijev partner u poslednjih šest godina njegovog života jednom je izjavio da postoji stih koji najbolje opisuje Fredijeve poslednje dane života.

"Po mom mišljenju, stih koji je najviše autobiografski je: “My make-up may be flaking but my smile still stays on” (“Šminka mi se razmazuje ali osmeh mi ne silazi s lica”). Bilo je upravo tako. Bez obzira koliko je Frediju bilo loše, on nikada nije gunđao niti tražio bilo kakvo saosećanje. Ta bitka je bila samo njegova i ničija više, i on je uvek pokazivao hrabro lice, uprkos sve goroj situaciji", izjavio je Džim u intervjuu 1994. godine.

Foto: Printscreen/Youtube

Nažalost, Fredi Merkjuri nijednom nije uspeo da pesmu izvede na nastupu. Preminuo je 24. novembra 1991. nedugo po objavljivanju albuma. I danas važi za jednog od najboljih pevača koji su ikada živeli.

Ljubavna priča sa Meri Ostin

Međutim, pored njegovog velikog talenta, sećamo se i njegove ljubavne priče sa Meri Ostin - koja je bila i ostala ljubav njegovog života uprkos brojnim ljubavnicima koji su prodefilovali kroz Fredijev život.

Fredi Merkjuri upoznao je Meri Ostin kada je imao 24, a ona 19 godina. U to vreme niko od njih nije mogao ni da zamisli šta će im doneti budućnost, a kamo li da će se njihova ljubavna priča pretvoriti u jednu od najpoznatijih na svetu.

"Svi moji ljubavnici pitali su me zašto ne mogu zameniti Meri u mom srcu, ali to je jednostavno bilo nemoguće. Jedina prijateljica koju imam u životu je Meri i ne želim nikog drugog osim nje. Ona mi je supruga i to što mi imamo za mene je pravi brak", jednom je prilikom rekao legendarni muzičar.

Kada je Fredi 1991. godine preminuo od posledica side, Ostin je bila uz njega kao i većinu njegovog života. Upravo njoj je ostavio polovinu svog bogatstva procenjenog na 75 miliona dolara, kao i kuću sa 28 soba u Londonu u kojoj ona i danas živi mirnim životom, daleko od svetala reflektora pod kojima je bila u vreme njegove najveće popularnosti.

"On je bio potpuno drugačiji od svih ljudi koje poznajem. Bio je vrlo samouveren, a ja nisam bila ni malo. Srasli smo zajedno i tako smo ostali do kraja njegovog života", rekla je ona 2000. godine u jednom intervjuu.

Kada je grupa "Queen" objavila debitantski album 1973. godine, par se preselio u veći stan gde ju je Fredi zaprosio.

"Kada sam imala 23 godine dobila sam od njega ogromni poklon za rođendan. Unutra je bila druga kutija, pa druga i tako dalje. U najmanjoj kutiji bio je verenički prsten", ispričala je Meri dosta godina kasnije. Nije joj bilo jasno šta se događa pa je pitala muzičara na koji prst da stavi taj prsten, a on je pitao hoće li se udati za njega. Odmah je pristala.

Narednih godina popularnost grupe "Queen" vrtoglavo je rasla, a Fredi je svojoj supruzi posvetio brojne pesme, među kojima je najpoznatija "Love of my life" (Ljubav mog života).

Foto: Profimedia

Seksualno opredeljenje

Bend, ali i sam Fredi iz dana u dan su imali sve više fanova, a pevač se sve više prepuštao raskalašenom životu. Njegova supruga je sumnjala da je da je gej, što je kasnije i sam Fredi priznao, ali nakon raskida ostali su najbolji prijatelji.

Kod kuće im nije išlo tako dobro. Nakon šest godina veze više nisu razgovarali o braku i Meri je zaključila da nešto ne valja. Merkjuri je čitavo vreme tvrdio da samo umišlja i da je sve u redu. Prvo je mislila da ima aferu s drugom ženom, ali 1976. godine on je odlučio da joj sve prizna.

Foto: Printscreen/Facebook

"Nikada neću zaboraviti taj trenutak", rekla je Meri. Rekao joj je da je biseksualac, ali ona je smatrala da je gej. Brzo nakon toga se odselila u stan blizu njegove kuće i tada je završila njihova fizička veza, ali povezani su bili do kraja. Odlazila je sa grupom "Queen" na turneje te su ostali najbolji prijatelji.

Meri je kasnije upoznala slikara Pirsa Kamerona s kojim je dobila dva sina, a Fredi je njenom starijem sinu bio kum. Nikada se nije udala za njega, a kasnije, nakon pet godina veza s preduzetnikom Nikom Holfordom se završila. Ostin nikada nije odsustvovala iz Fredijevog života.

Foto: Profimedia

Kada je Fredi preminuo, Meri je rekla kako je izgubila osobu s kojom deli večnu ljubav

"Bila je uz njega pre svega i nakon svega", rekao je biograf grupe Kvin jednom prilikom. Podržavala ga je u odluci za lečenjem, a sve do samo nekoliko dana pre smrti njegova bolest bila je tajna. Obećala mu je na samome početku da niko neće saznati kako ima sidu dok on to ne bude želeo.

Telo muzičara našli su u liftu samo nedelju dana od koncerta za koji niko nije slutio da mu je poslednji.

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