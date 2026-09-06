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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem je tužna zbog Ahmedovog odlaska Foto: Promo

Sadržaj 52. epizode

Nakon smrti sultanije Handan, palata se suočava sa novom promenom. Sultanija Humašah preuzima upravljanje haremom i jasno stavlja do znanja da će se od sada poštovati njena pravila, što veoma uznemirava Kosem i Halime, koje shvataju da su sa Safijinom ćerkom stigle nove nevolje. Istovremeno, Ahmed odlučuje da napusti prestonicu i ode u Jedrene, želeći da se udalji od bolnih uspomena.

Kosem izuzetno teško podnosi njegov odlazak i pokušava da ostane uz sultana, ali Ahmed želi da neko vreme bude sam. Dok Humašah učvršćuje svoj položaj i donosi nove odluke, Kosem saznaje da joj je izlazak iz dvora zabranjen. Ipak, njena zabrinutost za Ahmeda je jača od naređenja, pa odlučuje da ga ne posluša.

Halime obaveštava Zulfikara da je Kosem ozašla iz palate Foto: Promo

Dok je život sultana Ahmeda u opasnosti, Kosemin odlazak izaziva novu buru. Humašah saznaje da je napustila dvor, dok sumnjičava Halime obaveštava Zulfikar-agu o njenom postupku. On odlučuje da krene za njom, svestan da bi njena odluka mogla imati ozbiljne posledice.

U međuvremenu, Ahmed u Jedrenu donosi važne odluke vezane za državu, dok se putovanje Kosem i Hadži-age pretvara u nepredviđenu opasnost. Kada do sultana stigne vest da je Kosem nestala, on sa ljudima od poverenja kreće u potragu za njom. Dok Ahmed pokušava da sazna gde je Kosem, sudbina sultanije postaje sve neizvesnija.

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