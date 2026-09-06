Slušaj vest

Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sultanija Kosem
Kosem je tužna zbog Ahmedovog odlaska Foto: Promo

Sadržaj 52. epizode

Nakon smrti sultanije Handan, palata se suočava sa novom promenom. Sultanija Humašah preuzima upravljanje haremom i jasno stavlja do znanja da će se od sada poštovati njena pravila, što veoma uznemirava Kosem i Halime, koje shvataju da su sa Safijinom ćerkom stigle nove nevolje. Istovremeno, Ahmed odlučuje da napusti prestonicu i ode u Jedrene, želeći da se udalji od bolnih uspomena.

Kosem izuzetno teško podnosi njegov odlazak i pokušava da ostane uz sultana, ali Ahmed želi da neko vreme bude sam. Dok Humašah učvršćuje svoj položaj i donosi nove odluke, Kosem saznaje da joj je izlazak iz dvora zabranjen. Ipak, njena zabrinutost za Ahmeda je jača od naređenja, pa odlučuje da ga ne posluša.

Sultanija Halime i Zulfikar
Halime obaveštava Zulfikara da je Kosem ozašla iz palate Foto: Promo

Dok je život sultana Ahmeda u opasnosti, Kosemin odlazak izaziva novu buru. Humašah saznaje da je napustila dvor, dok sumnjičava Halime obaveštava Zulfikar-agu o njenom postupku. On odlučuje da krene za njom, svestan da bi njena odluka mogla imati ozbiljne posledice.

U međuvremenu, Ahmed u Jedrenu donosi važne odluke vezane za državu, dok se putovanje Kosem i Hadži-age pretvara u nepredviđenu opasnost. Kada do sultana stigne vest da je Kosem nestala, on sa ljudima od poverenja kreće u potragu za njom. Dok Ahmed pokušava da sazna gde je Kosem, sudbina sultanije postaje sve neizvesnija.

Ne propustiteŽenaOptuživali je da je sultana vradžbinama učinila impotentnim: Sofija od robinje postala moćna sultanija, pa naručila ubistvo jednog Srbina
Sultanija Safije u serijama Sulejman Veličanstveni i Sultanija Kosem
ZanimljivostiMajka moćnog turskog sultana bila je pravoslavna Srpkinja: Ahmed hteo da nadmaši Sulejmana Veličanstvenog, opaka bolest mu uzela život u 29. godini
Sultan Ahmed I
ZanimljivostiSultanija krišom spasila sina egzekucije i sakrila ga: Primio pravoslavlje i oženio se Srpkinjom, pa se borio da osvoji osmanski presto
Berk Džankat kao Iskender, odnosno princ Jahja
ZanimljivostiOvaj mačak čuva tajne osmanske palate: Šerbet je naslednik mačje dinastije, privlači pažnju celog sveta i voli da pozira turistima (FOTO)
Mačak Šerbet u palati Topkapi

Bonus video:

03:45
HUREM JE BILA MOĆNA, ALI KOSEM JE VLADALA CARSTVOM! Otrkivamo zašto će nova hit serija zaludeti Srbiju:"Mnogo je bolja od Sulejmana" Izvor: Kurir televizija