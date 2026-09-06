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Oskarovka Natali Portman rodila je svoje treće dete u Parizu, gde živi sa svojim partnerom, francuskim muzičarem Tangijem Destablom. Poznata glumica ima sinu Alefa i ćerku Amaliju iz braka sa bivšim suprugom Benžamenom Milpjeom, od koga se razvela 2024. godine.

Trudnoća

Glumica je ranije ove godine objavila vest o trudnoći, nazivajući je pravim čudom. U razgovoru za magazin Harper’s Bazaar istakla je da su ona i njen partner izuzetno uzbuđeni, naglasivši koliko je zahvalna na prilici da se ponovo ostvari kao majka.

Odrastajući uz oca koji je lekar specijalizovan za plodnost, Natali je odmalena bila svesna koliko proces začeća može biti izazovan. Zbog toga je naglasila da oseća veliku odgovornost i poštovanje prema svima koji se bore sa ovim problemom, svesna koliku privilegiju i sreću ima.

Zrelost donosi novu perspektivu

Govoreći o trudnoći u četvrtoj deceniji, glumica je objasnila da zrelije godine donose dublju zahvalnost i unutrašnji mir. Istakla je da danas jasnije razume sebe, bolje bira okruženje i energiju kojom se okružuje, što joj omogućava da uživa u svakom danu. Budući da joj je ovo najverovatnije poslednja trudnoća, trudila se da svesno proživi svaki trenutak.

Pogledajte u galeriji fotografije Natali Portman:

1/5 Vidi galeriju Natali Portman pristiže na 'The Late Show With Stephen Colbert’ u Njujorku 21.5.2025. Foto: Eric Kowalsky / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Christopher Peterson / SplashNews.com / Splash / Profimedia, JosiahW / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

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