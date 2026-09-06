Porodila se Natali Portman, glumica u petoj deceniji rodila treće dete
- Natali Portman rodila je treće dete u Parizu, gde živi sa partnerom, francuskim muzičarem Tangijem Destablom.
- Portman ima sina Alefa i ćerku Amaliju iz braka sa Benžamenom Milpjeom, od koga se razvela 2024. godine.
Oskarovka Natali Portman rodila je svoje treće dete u Parizu, gde živi sa svojim partnerom, francuskim muzičarem Tangijem Destablom. Poznata glumica ima sinu Alefa i ćerku Amaliju iz braka sa bivšim suprugom Benžamenom Milpjeom, od koga se razvela 2024. godine.
Trudnoća
Glumica je ranije ove godine objavila vest o trudnoći, nazivajući je pravim čudom. U razgovoru za magazin Harper’s Bazaar istakla je da su ona i njen partner izuzetno uzbuđeni, naglasivši koliko je zahvalna na prilici da se ponovo ostvari kao majka.
Odrastajući uz oca koji je lekar specijalizovan za plodnost, Natali je odmalena bila svesna koliko proces začeća može biti izazovan. Zbog toga je naglasila da oseća veliku odgovornost i poštovanje prema svima koji se bore sa ovim problemom, svesna koliku privilegiju i sreću ima.
Zrelost donosi novu perspektivu
Govoreći o trudnoći u četvrtoj deceniji, glumica je objasnila da zrelije godine donose dublju zahvalnost i unutrašnji mir. Istakla je da danas jasnije razume sebe, bolje bira okruženje i energiju kojom se okružuje, što joj omogućava da uživa u svakom danu. Budući da joj je ovo najverovatnije poslednja trudnoća, trudila se da svesno proživi svaki trenutak.
Pogledajte u galeriji fotografije Natali Portman:
Zaštita privatnosti dece
Iako sama nema problem sa medijskom pažnjom kada je u pitanju njen privatni život, Natali je postavila jasne granice kada su u pitanju njena deca. Jedno od glavnih pravila jeste da ih ne izlaže javnim fotografisanjima, čime želi da im omogući da odrastaju neopterećeni teretom i reflektorima holivudske slave.
(Kurir.rs/TheSun)