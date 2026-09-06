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Tragična vest potresla je tursku javnost nakon što ječuveni glumac Serhat Mustafa Kilić preminuo u 52. godini u svom stanu u istanbulskom naselju Kagitane.

Pronašla ga partnerka

Kilić, koji je ostavio neizbrisiv trag u turskoj kinematografiji, pronađen je bez znakova života pošto se danima nije odazivao na pozive najbližih. Prema pisanju tamošnjih medija, njegova partnerka je otišla do njegovog doma u četvrti Nurtepe zabrinuta jer se od četvrtka nije javljao. Kako niko nije otvarao vrata, ušla je u objekat i zatekla glumca u nesvesnom stanju u dnevnoj sobi. Lekari Hitne pomoći i policijski službenici ubrzo su stigli na adresu, ali su mogli samo da konstatuju smrt.

Pogledajte fotografije Serhata Mustafe Kilića:

1/5 Vidi galeriju Serhat Mustafa Kilić Foto: Printscreen/Instagram/serhatkilic.official

Istraga i sumnjivi detalji

Nadležni organi pokrenuli su opsežnu istragu kako bi se rasvetlile sve okolnosti ove tragedije. Tokom prvobitnog uviđaja, na telu nastradalog primetne su bile modrice u predelu očiju, kao i na ekstremitetima, izveštavaju lokalni mediji. Ipak, zvaničnici još uvek nisu potvrdili da li su ove povrede u direktnoj vezi sa smrtnim ishodom, a konačni uzrok biće poznat tek nakon obdukcije i detaljnog forenzičkog nalaza.

Serhat Mustafa Kilić Foto: Printscreen/Instagram/serhatkilic.official

Bogata glumačka karijera

Serhat Mustafa Kilić rođen je 8. jula 1975. godine u Ankari, gde je i diplomirao glumu na prestižnom Univerzitetu Bilkent. Tokom višedecenijske karijere ostvario je zapažene uloge u pozorištu, na filmu i u televizijskim formatima. Domaća i svetska publika pamti ga po angažmanima u hit serijama kao što su "Ezel", "Söz", "Seksenler" i "Kuruluş: Osman", dok je značajan doprinos dao i u filmskim ostvarenjima "Kış Uykusu", "Veda", "Nokta" i "Mavzer".

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