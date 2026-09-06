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Veliko finale 73. takmičenja za Mis Sveta održano je u subotu, 5. septembra u Vijetnamu, gde su se okupile predstavnice iz celog sveta u borbi za ovu prestižnu međunarodnu titulu. Organizacija je krunisala Žohejri Molu, učiteljicu iz Dominikanske Republike. Žohejri Mola je diplomirala poslovni menadžment i administraciju, a danas radi kao učiteljica u Santo Domingu, gde predaje književnost i društvene nauke.

Prva pratilja bila je Elizabet Rejnes iz Španije, dok je mesto druge pratilje pripalo Tanusiji Četi iz Malezije. Organizacija "Miss World" je nakon takmičenja na svom Instagram profilu podelila fotografiju tri prvoplasirane devojke, kao i snimak na kom se Mola, ushićena i sa osmehom, maše pubilici sedeći na tronu ukrašenom cvećem, okružena ostalim učesnicama.

Snažna poruka predstavnice Ugande na sceni

Ovogodišnji izbor za Mis sveta privukao je veliku pažnju javnosti još tokom preliminarnog dela, kada je predstavnica Ugande, El Muhoza, poslala moćnu poruku svojom odevnom kombinacijom. Ona je ponela kreaciju dizajnerke Kiše Abdulah pod nazivom "Slojevi života", osmišljenu tako da simbolizuje sedam slojeva koje lekari presecaju tokom izvođenja carskog reza.

Haljina je izrađena od slojeva belih, žutih, roze i crvenih tkanina, inspirisana ilustracijom koju je Abdulah pronašla, a koja prikazuje strukturu tkiva pri carskom rezu: kožu, masno tkivo, fasciju, prave trbušne mišiće, peritoneum, mišić materice i amniotsku kesu.

Pogledajte u galeriji fotografije Žohejri Mola, Mis Sveta 2026:

1/5 Vidi galeriju Žohejri Mola, Mis Sveta 2026 Foto: Ryan Rolo / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ivan Apfel / Getty images / Profimedia

"Koncept je nadahnut slojevima na koje se nailazi tokom carskog reza, ali i šire, nesvakidašnjim putovanjem donošenja novog života na svet. Svaka boja i sloj pažljivo su odabrani kako bi predstavili određenu fazu, teksturu ili prelaz u toj priči, a ne neku određenu rasu", objasnila je dizajnerka na Instagramu.

Nasleđe i istorijski uspesi prethodnih pobednica

Prošlogodišnja pobednica, Sučata Čuangsri, ušla je u istoriju kao prva predstavnica Tajlanda koja je ponela titulu Mis sveta, osvojivši krunu na 72. izdanju takmičenja održanom 31. maja 2025. godine. Ona je prisustvovala subotnjem spektaklu kako bi lično predala krunu novoj pobednici Moli. Nakon sopstvene pobede, ova dvadesetjednogodišnjakinja preuzela je tijaru od Mis sveta za 2023. godinu, Kristine Piškove iz Češke Republike.

Pogledajte u galeriji fotografije Sučate Čuangsri, Mis Sveta 2025:

1/5 Vidi galeriju Sučata Čuangsri, Mis Sveta 2025 Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia, Leon Bennett / Getty images / Profimedia, Jesse Grant / Getty images / Profimedia

Čuangsri je trijumfovala u konkurenciji od 108 takmičarki na izboru koji je prošle godine održan u gradu Hajderabadu, na jugu Indije. Titula prve pratilje tada je pripala Haset Dereje Admasu iz Etiopije. Predstavnica Tajlanda iskoristila je svoju titulu za pokretanje kampanje o podizanju svesti o raku dojke, inspirisana ličnim zdravstvenim izazovom kada je sa 16 godina otkrila kvržicu na dojci, prenosi People.

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Nažalost, Simona Manojlović nije uspela da se plasira u uži krug (Top 40) na finalnoj večeri 73. izbora za Mis sveta.

Iako je ostala bez zvaničnog plasmana u samom finalu, Simona je ostavila sjajan utisak tokom tronedeljnih priprema u Vijetnamu. Njen najveći uspeh na ovogodišnjem takmičenju bio je trijumf njenog tima u kulinarskom izazovu.

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