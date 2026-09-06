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Proslavljeni britanski glumac Ralf Fajns (62), neprevaziđeni tumač lika Lorda Voldemora u serijalu o Hariju Poteru, više puta je boravio u našem regionu. Paparaci su ga još 2010. godine snimili u Dubrovniku dok je silazio sa usidrene jahte i tokom večere u jednom restoranu, gde je uprkos skrivanju i pokrivanju lica privukao ogromnu pažnju. U Dalmaciji je tada odmarao sa tadašnjom izabranicom Amandom Harlek (67), sa kojom je okončao sedmogodišnju romansu 2013. godine.

Pogledajte u galeriji kultne uloge Ralfa Fajnsa:

1/11 Vidi galeriju Ralf Fajns Foto: Bleeker Street / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Warner Bros / Pacific coast news / Profimedia, Profimedia

Veze sa starijim ženama

Pored zapaženih filmskih rola, Fajns je konstantno punio novinske stupce burnim privatnim životom. Zbog sklonosti ka vezama sa starijim partnerkama u javnosti je neretko označavan kao "Edipovac", uz insinuacije da u njima traži majčinsku figuru - tvrdnje koje sam glumac nikada nije želeo da komentariše.

Njegova prva velika ljubav bila je devet godina starija koleginica Aleks Kingston. Ljubav planula tokom studija krunisali su brakom koji je trajao od 1993. do 1997. godine, a uasledio je razvod nakon što je otkriveno da je vara sa Frančeskom Anis, glumicom starijom od njega čak 18 godina. Ipak, i ta decenijska veza okončana je Fajnsovim neverstvom, ovoga puta sa 12 godina mlađom rumunskom pevačicom Kornelijom Krišain.

Aleks Kingston Foto: Ana M. Wiggins / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Skandali koji su potresali javnost

Glumčevu biografiju obeležile su i brojne afere. Svetski mediji su naveliko izveštavali o intimnom susretu u toaletu aviona sa stjuardesom koja je nakon toga ostala bez posla. Pre dve godine ponovo se našao u žiži javnosti kada je uslikan u Rimu sa Amelijom Ričards, suprugom britanskog plemića Džejmsa Lindzija. Njen suprug je za ove susrete saznao iz štampe, neposredno nakon što je par objavio privremeni razlaz posle devet godina braka.

Ralf Fajnsi i Frančeska Anis 2002. godine Foto: MATT CAMPBELL / AFP / Profimedia

Početkom 2025. godine spajali su ga i sa komičarkom Čelsi Hendler (50) nakon što su viđeni kako zajedno, držeći se za ruke, napuštaju zabavu posle dodele Oskara. Ona je ubrzo glasine o romansi oštro demantovala: "Ralf Fajns i ja smo sa grupom ljudi otišli sa jedne žurke na drugu i to je sve što se dogodilo. Ne mislim da je on materijal za brak. Ne mislim ni da sam ja materijal za brak."

Posebna veza sa Srbijom

Srbija zauzima posebno mesto u Fajnsovom životu. Prvi put je u Beogradu boravio 2011. godine snimajući svoj rediteljski prvenac "Koriolan".

Ralf Fajns u Beogradu Foto: Zorana Jevtić

Oduševljen gostoprimstvom i lokacijama, vratio se 2017. kako bi režirao ostvarenje "The White Crow", posvećeno legendarnom baletanu Rudolfu Nurejevu. U znak zahvalnosti za izuzetan doprinos domaćoj kinematografiji i promociji kulture, Holivudskom glumcu je te iste godine svečano dodeljeno srpsko državljanstvo.

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