Slušaj vest

Turski glumac Serhat Mustafa Kilić (51) pronađen je mrtav u svom domu u istanbulskom naselju Kagitane. Zvanični uzrok smrti i dalje je nepoznat, a nadležni organi rade na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja.

Glumca je na sofi u dnevnoj sobi zatekla njegova devojka, koja je došla da ga obiđe zabrinuta jer joj se danima nije javljao na telefon. Ekipa hitne pomoći i policija brzo su stigle na lice mesta, gde su lekari samo mogli da konstatuju smrt.

Pogledajte u galeriji Serhata Mustafe Kilića:

1/5 Vidi galeriju Serhat Mustafa Kilić Foto: Printscreen/Instagram/serhatkilic.official

Zdravstveni problemi i tragovi na telu

Prema izjavi koju je partnerka stradalog glumca dala policiji, Kilič se borio sa limfomom, odnosno karcinomom limfnih čvorova, dok pojedini lokalni mediji prenose da je imao i tegobe sa štitastom žlezdom. Ipak, zvaničnici još uvek nisu potvrdili da li je bilo koja od ovih dijagnoza uzrokovala smrtni ishod.

Pažnju istražitelja privukli su prvi nalazi pregleda tela, na kom su primećene podlivene modrice oko očiju, kao i na rukama i nogama. Sa druge strane, nisu uočene nikakve otvorene rane, posekotine, niti vidljivi znaci fizičkog nasilja.

Serhat Mustafa Kilić Foto: Printscreen/Instagram/serhatkilic.official

Nalazi tokom uviđaja u stanu

Tokom pregleda mesta nesreće, istražni organi su u prostoru pronašli flaše alkoholnih pića i papiriće za motanje duvana, u medijima poznate pod nazivom "čaršaf", koji se često koriste za pripremu cigareta sa nedozvoljenim supstancama. Pojedini izvori tvrde da je u stanu zatečena i određena količina narkotika.

U javnosti su se pojavile i informacije da je glumac u proteklom periodu konzumirao veće količine alkohola, ali za sada ne postoje zvanične potvrde da su alkohol ili supstance nađene u stanu direktno povezane sa njegovim stradanjem.

Bogata glumačka karijera

Podsetimo, Serhat Mustafa Kilić rođen je 8. jula 1975. godine u Ankari, gde je i diplomirao glumu na prestižnom Univerzitetu Bilkent. Tokom višedecenijske karijere ostvario je zapažene uloge u pozorištu, na filmu i u televizijskim formatima. Domaća i svetska publika pamti ga po angažmanima u hit serijama kao što su "Ezel", "Söz", "Seksenler" i "Kuruluş: Osman", dok je značajan doprinos dao i u filmskim ostvarenjima "Kış Uykusu", "Veda", "Nokta" i "Mavzer".

Pogledajte video: Umro je glumac iz filma "Žetva"