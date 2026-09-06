Slušaj vest

Muzička zvezda Arijana Grande privela je kraju svoju turneju "Eternal Sunshine" dirljivim nastupom u Londonu. Pred punom dvoranom od oko 20.000 posetilaca, pevačica je kroz suze uputila reči zahvalnosti vernim obožavaocima, čime je ujedno započela i ranije najavljeno povlačenje iz javnosti.

Završni spektakl održan je 1. septembra u čuvenoj londonskoj O2 Areni, gde je pevačica prethodno odradila seriju od čak deset uzastopnih koncerata. Ipak, sama završnica protekla je u znaku jakih emocija, pri čemu Arijana nije mogla da sakrije koliko joj teško pada rastanak sa scenom.

Pogledajte u galeriji fotografije Arijane Grande:

1/7 Vidi galeriju Arijana Grande Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, imageSPACE, Imagespace / Alamy / Profimedia

Emotivno obraćanje

U trenucima dok su je savladavale suze, izvođačica se direktno obratila prisutnima na koncertu: "Samo želim da vam kažem hvala".

Čitavu turneju opisala je kao jedno od najdragocenijih iskustava u svojoj karijeri, naglasivši da će uspomene sa ovih nastupa večno nositi sa sobom. Ova svetska serija koncertnih nastupa brojala je ukupno 41 datum, a krunisana je upravo maratonskim nastupima u britanskoj prestonici. Sedeći na bini pred publikom, pevačica je istakla koliko je fascinira trud koji fanovi ulažu u kreiranje stajlinga, šminke i kostima, dodajući da joj upravo ta kreativna veza pruža najveću snagu. Na samom kraju, još jednom im je izjavila ljubav i zahvalila na nepodeljenoj podršci.

Povlačenje sa scene

Ovaj dirljivi oproštaj uvod je u svesnu odluku pop zvezde da napravi pauzu u karijeri i skloni se od pritiska javnog života.

Naime, Arijana se u prethodnom periodu neprekidno suočavala sa kritikama i usmerenom pažnjom na račun svog fizičkog izgleda i promene kilaže. Zbog učestalih opaski bila je prinuđena da se više puta javno oglasi i skrene pažnju na to koliko je opasno procenjivati nečije opšte i zdravstveno stanje isključivo na osnovu spoljašnjeg izgleda.

Ona je ranije napomenula da je izgled sa kojim je publika upoređuje zapravo bio prisutan u fazi kada se osećala izuzetno loše i nezdravo, želići time da pošalje jasnu poruku da spoljašnji odraz ne oslikava uvek unutrašnje stanje čoveka.

Pogledajte video: Arijana Grande o kritikama da promoviše anoreksiju