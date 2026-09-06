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Mila Jovović decenijama je bila jedno od najupečatljivijih lica filmskih premijera i modnih kampanja, a sada je sve očiglednije da je njena ćerka Ever Anderson nasledila ne samo ljubav prema glumi već i sposobnost da privuče pažnju čim zakorači na crveni tepih.

Osamnaestogodišnja glumica pojavila se na 83. Venecijanskom filmskom festivalu povodom premijere filma „Father Joe“, u kojem glumi uz Ala Paćina i Kifera Saterlenda, a za veliki trenutak odabrala je izrazito romantično izdanje.

Ever Anderson na filmskom festivalu u Veneciji:

1/8 Vidi galeriju Ever Anderson na filmskom festivalu u Veneciji 2026 Foto: Berzane Nasser/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nasser/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Na crveni tepih stigla je u svetlucavoj haljini nežne kremasto-bele nijanse, čija je naizgled jednostavna silueta dobila sasvim novu dimenziju zahvaljujući raskošnoj teksturi i upečatljivim detaljima.

Svetlucava tekstura i raskošni detalji

Haljina na tanke naramenice prati liniju tela, a cela površina prekrivena je mnoštvom sitnih svetlucavih aplikacija koje pod svetlima reflektora stvaraju gotovo biserni, prelivajući efekat.

Umesto klasičnih šljokica koje često dominiraju crvenim tepihom, tekstura ove kreacije deluje mekše i sofisticiranije, pa se njena boja menja u zavisnosti od svetlosti – od bele i kremaste do nežnih zlatnih i ružičastih tonova.

Ipak, pravi modni zaokret donose voluminozne bele aplikacije nalik perju ili laticama.

Najveći takav detalj smešten je uz jednu naramenicu i pada preko ruke poput predimenzioniranog cveta, dok se isti motiv ponavlja uz bočnu stranu i donji rub haljine. Time je jednostavna ravna silueta dobila mnogo dramatičniji, gotovo haute couture karakter.

Mila Jovović na Kanskom festivalu 2008. godine Foto: LORENVU/NIKO/NIVIERE / Sipa Press / Profimedia

Cipele su nastavile romantičnu priču

Ni obuća nije odabrana slučajno.

Ever je haljinu kombinovala sa belim T-strap sandalama na visoku potpeticu, a njihov prednji deo ukrašen je velikim svetlucavim cvetovima. Tako su se cvetni motivi sa cipela povezali sa raskošnim aplikacijama na haljini, bez potrebe za dodatnim upečatljivim nakitom.

Stajling je zaokružila dugom kosom oblikovanom u meke talase i prebačenom na jednu stranu, što je celom izdanju dalo dašak staroholivudskog glamura.

Šminka je ostala mladalačka i nenametljiva – naglašene oči, blistav ten i karmin u koralno-ružičastoj nijansi bili su dovoljni da ne odvlače pažnju od teksture haljine.

Fotografisanje za medije povodom filma "Father Joe" na filmskom festivalu u Veneciji:

1/5 Vidi galeriju Ever Anderson - fotografisanje za medije povodom filma "Father Joe" na filmskom festivalu u Veneciji 2026 Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Dave Bedrosian / imago stock&people / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Sve više podseća na slavnu majku

Ipak, osim haljine, teško je ne primetiti koliko Ever odrastanjem sve više podseća na svoju slavnu majku.

Ćerka Mile Jovović i reditelja Pola V. S. Andersona praktično je odrasla uz filmsku industriju, a pred kamerama se pojavila još kao devojčica.

Mila je, pak, pre nego što je postala velika filmska zvezda, ostvarila zavidnu manekensku karijeru. Počela je da pozira veoma mlada, pojavljivala se na naslovnicama prestižnih modnih časopisa i radila za velike modne kuće, pa ne čudi što Ever danas sa lakoćom funkcioniše i pred fotografima na velikim crvenim tepisima.

Ever pritom u Veneciju nije stigla samo kao ćerka slavnih roditelja.

Glumačku karijeru već ozbiljno gradi, a široj publici postala je poznata kada je u Marvelovoj „Crnoj udovici“ utelovila mlađu verziju Nataše Romanof, lika koji igra Skarlet Johanson.

Mila Jovović Foto: Profimedia

Potom je dobila jednu od glavnih uloga u Diznijevom filmu „Petar Pan i Vendi“, u kojem je tumačila Vendi Darling.

Sada je na red stigao „Father Joe“, film u kojem deli ekran sa Alom Paćinom, Kiferom Saterlendom i drugim poznatim imenima. Venecijanska premijera zato je predstavljala još jedan važan korak u njenoj sve ozbiljnijoj glumačkoj karijeri.

Venecijanski festival Ever nije potpuno nepoznat. Tamo se pojavila još 2023. godine na događaju Miu Miu Women's Tales, ali tri godine kasnije okolnosti su sasvim drugačije.

Sada je na Lido stigla kao punoletna glumica koja predstavlja sopstveni film – i pritom pokazala da bi, uz glumački talenat, mogla da nastavi još jednu porodičnu tradiciju.

Jer ako je suditi prema njenom najnovijem venecijanskom izdanju, Mila Jovović u sopstvenoj ćerki dobila je ozbiljnu konkurenciju i na crvenom tepihu.

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