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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sultanija Humašah ne dozvoljava Halime da obiđe bolesnog sina Mustafu Foto: Promo

Sadržaj 53. epizode

Nakon što je sultanija Kosem oteta na putu za Jedrene, na dvoru zavlada panika. Sultan Ahmed pokreće potragu, dok sultanija Safije tvrdi da nema nikakve veze sa njenim nestankom, ali istovremeno koristi svoje kontakte kako bi pomogla u pronalaženju Kosem. Zarobljena sultanija pokušava da ubedi svoje otmičare da je puste, nudeći im zaštitu i bogatstvo, dok oni razmišljaju kako da izvuku što veću korist iz njenog zarobljeništva.

Sultanija Humašah u međuvremenu preuzima brigu o prinčevima, dok sultanija Halime očajnički pokušava da vidi svog sina Mustafu, koji se razboleo. Uprkos zabrani sultanije Humašah, uz pomoć Hadži-age uspeva da dođe do njega, što izaziva besHumašah. S druge strane, dok Iskender juri da spasi Kosem, ona uspeva da pobegne otmičarima, ali je nažalost uhvaćena...

Iskender je ranjen dok pokušava da spasi Kosem Foto: Promo

Dok Zulfikar po savetu sultanije Halime ispituje Humašah o nestanku Kosem, na dvor stiže i Hasan-paša, suprug sultanije Humašah, koji donosi novi problem. Sultan je naredio njihov razvod, ali Hasan-paša odbija da se povinuje bez borbe i preti da će otkriti tajne svoje supruge ukoliko ne pođe sa njim u Kairo. Uverava je da sve može da dokaže, što Humašah dovodi do očaja.

Dok je Iskender pokušavao da pritekne u pomoć sultaniji Kosem bio je ranjen. Njegova povreda izaziva strah i zabrinutost kod sultanije Humašah, koja ne sme da pokaže da je njihova veza nešto više od odnosa sultanije i Ahmedovog sluge. Međutim, Zulfikar počinje da sumnja da u njenu brigu prema Iskenderu, zbog sopstvenih osećanja prema sultaniji.

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