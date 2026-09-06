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Robert Patinson i Suki Voterhaus inače svoj privatni život prilično uspešno drže podalje od očiju javnosti, ali u Veneciji nisu skrivali koliko su zaljubljeni.

Slavni par privukao je pažnju već spektakularnim dolaskom na premijeru filma „Primetime“, a veče je završeno nežnim trenutkom koji nije promakao kamerama.

Patinson i Voterhaus su do crvenog tepiha 83. Venecijanskog filmskog festivala stigli na način dostojan filmske premijere – gondolom, a zatim su pred fotografima pozirali zagrljeni i razmenjivali poljupce.

1/7 Vidi galeriju Suki Voterhaus i Robert Patinson na Filmskom festivalu u Veneciji 2026 Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Kristina Afanasyeva / Capital pictures / Profimedia, Laurent Lairys / Zuma Press / Profimedia

Voterhaus je za posebnu priliku odabrala glamuroznu dugu haljinu, dok je Patinson ostao veran klasičnoj eleganciji u odelu. Ipak, mnogo više od njihovih modnih izdanja pažnju je privlačila očigledna bliskost para, koji se tokom cele večeri gotovo nije razdvajao.

Poljubac tokom sedmominutnih ovacija

Posebno simpatičan trenutak dogodio se nakon projekcije.

„Primetime“ je publika ispratila sedmominutnim ovacijama, a dok su okupljeni aplauzom pozdravljali film i njegovu ekipu, Patinson se okrenuo prema Suki i poljubio je.

Voterhaus mu je uzvratila poljubac, a snimak njihovog spontanog trenutka brzo je privukao pažnju obožavalaca na društvenim mrežama.

Bio je to redak javni iskaz nežnosti para koji, uprkos velikom interesovanju koje izaziva njihova veza, retko zajedno govori o privatnom životu.

Patinson i Voterhaus prvi put su romantično povezani u leto 2018. godine, kada su fotografisani zajedno u Londonu.

Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Tokom narednih godina vezu su uglavnom gradili daleko od medijske pažnje. Tek su u decembru 2022. zajedno debitovali na crvenom tepihu, pojavivši se na Diorovoj reviji u Egiptu.

Voterhaus je kasnije retko, ali veoma otvoreno govorila o njihovoj vezi. U jednom intervjuu priznala je da je iznenađena što je i nakon toliko godina toliko srećna sa Patinsonom, kao i da se i dalje posebno obraduje kada vidi njegovo ime na ekranu telefona.

Krajem 2023. godine stigla je vest o veridbi, nakon što je Suki fotografisana sa dijamantskim prstenom na ruci.

Novo poglavlje njihove veze započelo je 2024. godine, kada su postali roditelji devojčice.

Voterhaus je trudnoću otkrila na sebi svojstven način. Tokom nastupa na festivalu Corona Capital u Meksiku u novembru 2023. godine pojavila se u svetlucavoj haljini i publici kroz šalu dala do znanja zašto je odabrala posebno blistavu kombinaciju – želela je, kako je rekla, da odvrati pažnju od „nečega drugog što se dešava“.

Robert Patinson u filmu Odiseja Foto: Promo

Nekoliko meseci kasnije rodila je njihovo prvo dete.

Par ime devojčice nije javno otkrio, a Patinson je u retkim razgovorima o očinstvu dao naslutiti koliko ga je dolazak ćerke promenio.

Voterhaus je takođe govorila o majčinstvu, priznavši da se njen život nakon rođenja deteta potpuno promenio, ali i da sa Patinsonom deli roditeljske obaveze.

Od prijateljstva i diskretne veze do jednog od omiljenih holivudskih parova

Njihova veza zanimljiva je i zato što su oboje u trenutku upoznavanja već imali veoma javne ljubavne priče iza sebe.

Patinsonova veza sa Kristen Stjuart tokom ere „Sumraka“ godinama je bila pod velikim povećalom javnosti, a kasnije je bio veren sa muzičarkom FKA Twigs. Voterhaus je, pak, pre njega bila u vezi sa Bredlijem Kuperom.

Možda upravo zato njih dvoje od samog početka biraju mnogo diskretniji pristup.

Zajedničke fotografije objavljuju retko, ćerku drže podalje od javnosti, a crveni tepisi na kojima se pojavljuju zajedno mogu se nabrojati na prste jedne ruke.

Zato je njihovo venecijansko izdanje privuklo još veću pažnju. Od romantičnog dolaska gondolom do poljupca usred ovacija, Patinson i Voterhaus su na jednu noć napravili izuzetak od sopstvenog pravila – i bez mnogo truda postali jedan od najzapaženijih parova ovogodišnje Mostre.

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