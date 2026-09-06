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Kejn Parsons zvanično će režirati „Backrooms 2“ za A24, saznaje „Dred Sentral“ od izvora bliskih produkciji. Zvanična objava očekuje se uskoro.

Vest nije veliko iznenađenje, imajući u vidu koliki je uspeh ostvario „Backrooms“. Veće pitanje bilo je da li će Parsons odmah krenuti u snimanje nastavka ili će prvo raditi na nekom drugom projektu, posebno jer je već poznato da razvija još jedan film sa producentom „Backrooms-a“ i svojim mentorom Osgudom Perkinsom, rediteljem ostvarenja „Longlegs“. Kako je „Dred Sentral“ ranije objavio, Perkins je imao važnu ulogu iza kulisa tokom nastanka „Backroomsa“, pomažući Parsonsu u razvoju scenarija i pružajući mu mentorsku podršku dok je radio na svom prvom dugometražnom filmu.

Kejn Parsons Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Sada je poznato da će „Backrooms 2“ biti sledeći film Kejna Parsonsa.

Neverovatno je koliko je brzo ovaj projekat stigao dovde

Parsons je imao samo 16 godina kada je 2022. godine na Jutjubu postavio kratki film „The Backrooms (Found Footage)“. Njime je proširio već postojeću internet mitologiju o Bekrumu, osmislivši sopstveni povezani niz kratkih ostvarenja u stilu analognog horora. Sam originalni devetominutni snimak do danas je prikupio oko 80 miliona pregleda.

Backrooms: Bez izlaza Foto: Profimedia

Izvršni producent Kris Vajt otkrio je Parsonsa nakon što mu je njegov tinejdžerski sin pokazao snimak. Vajt je stupio u kontakt sa mladim rediteljem, a projekat je potom predstavljen Džejmsu Vanu i Majklu Kleru iz produkcijske kuće „Atomic Monster“. Sve je to na kraju dovelo do toga da A24 otkupi prava na projekat, a Parsons dobije priliku da režira svoj prvi dugometražni film dok je još bio tinejdžer.

A onda je „Backrooms“ doživeo ogroman uspeh

Film je postao rekorder kompanije A24, pretvorivši Parsonsov neobičan Jutjub eksperiment u veliku filmsku franšizu.

Kejn Parsons nikada nije krio da je prvi film zamišljen tek kao početak mnogo veće priče. Još pre premijere rekao je za „Varajeti“ da je „Backrooms“ od samog početka planiran kao serijal koji će izaći iz okvira jednog filma, opisujući ostvarenje kao svojevrsna vrata ka široj priči koju je godinama gradio na internetu.

Backrooms: Bez izlaza Foto: Profimedia

Takođe je otkrio da je ugovorom vezan za još filmova iz franšize „Backrooms“ i da već radi na „veoma konkretnim stvarima“.

Prvi film ostavio je otvorenim i brojne delove mitologije, proširujući priču o Bekrumu daleko izvan beskrajnih žutih hodnika. U filmu je značajno mesto dobio i „Async“, misteriozna organizacija koja istražuje ovaj fenomen, čime je internet mitologija direktno povezana sa radnjom dugometražnog filma. Parsons je više puta nagovestio da prava srž njegove šire priče tek treba da bude otkrivena.

Sada znamo i kada će se vratiti u taj svet.

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