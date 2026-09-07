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Burma na ruci Anice Lazić Ristovski bila je povod za radost tokom druženja u restoranu, gde je sa prijateljicama proslavila udaju za Lazara Ristovskog. Posle venčanja koje su obavili u tajnosti, glumica je sreću podelila sa bliskim društvom, a delić slavlja dospeo je i na Instagram.

Anica Lazić pokazuje burmu prijateljici nakon udaje za Lazara Ristovskog Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicristovski

Fotografije je objavila Anđelka Tomašević, sestra glumice Milice Tomašević. Sa njima Anicu vezuje dugogodišnje prijateljstvo, pa je i vest o braku bila povod za okupljanje. Dok je Anđelki pokazivala burmu, Anica je uzvikivala od sreće.

Šta je Anica govorila o udaji

Prizori sa proslave podsetili su i na njenu raniju izjavu o venčanju. Glumica je svojevremeno, odgovarajući na pitanja o braku, rekla:

Pogledajte u galeriji fotografije sa venčanja:

1/7 Vidi galeriju Lazar Ristovski i Anica Lazić venčali su se na intimnoj ceremoniji daleko od očiju javnosti Foto: Printscreen/ Instagram/ sofijamilo

– Ja nisam mnogo maštala o venčanju kada sam bila devojčica, niti mi je danas to mnogo važno. Ja to više gledam kao formu, a meni je važnija suština. Nama ženama prija da nosimo venčanice. Ne patim za tim da se udam, važnije da mi je živim suštinu ljubavi, a to već imam, hvala Bogu – rekla je glumica.

Anica i Lazar ipak su odlučili da svoju vezu ozvaniče, a kuma na venčanju bila im je manekenka Sofija Milošević. Ona je na Instagramu podelila snimak mladenaca, kao i fotografiju iz lifta, nastalu prilikom priprema za odlazak na ceremoniju. U ruci je nosila šampanjac kojim su kasnije nazdravili.

Sofija Milošević, kuma Anice Lazić na venčanju sa Lazarom Ristovskim Foto: Printscreen/ Instagram/ sofijamilo

Od prvog susreta u Beogradu do venčanja

Dok su venčanje sačuvali od pažnje javnosti, o početku njihove veze Anica je ranije govorila za medije. Ovako je opisala upoznavanje sa Ristovskim:

Anica Lazić Ristovski pokazala rakošnu burmu i verenički prsten Foto: Anica Lazic/Instagram

– Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili. Nakon tog zagrljaja smo seli i pričali satima – ispričala je Anica i dodala:

– Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali. Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način.

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