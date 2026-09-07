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Merijam Moširi (49), voditeljka vesti na Bi-Bi-Siju, gotovo dve godine je izlazila pred kamere dok je javnost malo znala o njenom zdravstvenom stanju. U novembru 2024. dijagnostikovana joj je policitemija vera, redak oblik raka krvi, a sada je progovorila o svakodnevici u kojoj se smenjuju lečenje, televizijska uključenja i porodične obaveze.

Majka troje dece, uzrasta 13, 11 i devet godina, svoju priču podelila je u razgovoru za „Tajms“. Posao je nastavila da radi i nakon dijagnoze, iako se suočavala sa iscrpljenošću koju gledaoci nisu mogli da primete tokom programa.

Pred kamerama uprkos iscrpljenosti

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

1/7 Vidi galeriju Merijam Moširi, voditeljka vesti na Bi-Bi-Siju Foto: instagram/bbcmaryam

Televizija uživo podrazumeva brze reakcije i neprekidnu koncentraciju. O tome kako su izgledali njeni radni dani tokom bolesti, Moširi je rekla:

– Radila sam po 14 sati dnevno, konstantno u programu uživo, konstantno morajući da razmišljam u sekundi i da se držim pod kontrolom, uprkos činjenici da sam osećala hronični umor i iscrpljenost – priznala je voditeljka.

U njenoj ispovesti posebno mesto zauzima odluka da ostane uz profesiju kojoj je posvetila karijeru.

– Volim ono što radim. Volim da budem tamo gde se stvara priča. Ne želim da dozvolim da me rak krvi zaustavi u mom poslu – izjavila je za „Tajms“.

Foto: instagram/bbcmaryam

Adrenalin tokom direktnog prenosa pomagao joj je da izdrži zahtevne trenutke. Po završetku posla, međutim, umor nije nestajao. Kod kuće su je čekale obaveze i vreme sa decom, a iscrpljenost je otežavala i taj deo svakodnevice.

Šta je policitemija vera

Bolest sa kojom voditeljka živi zahvata koštanu srž i dovodi do stvaranja prevelikog broja crvenih krvnih zrnaca. Krv zbog toga postaje gušća, što povećava rizik od nastanka krvnih ugrušaka. Policitemija vera najčešće se razvija sporo, objašnjava britanska organizacija Cancer Research UK.

Foto: instagram/bbcmaryam

Iako za ovu bolest trenutno ne postoji izlečenje, terapijom se mogu kontrolisati simptomi i smanjiti rizik od komplikacija. Organizacija Blood Cancer UK navodi da lečenje mnogim obolelima omogućava da nastave sa uobičajenim životnim aktivnostima.

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