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Američka pevačica Bijonse lansirala je, povodom svog 45. rođendana, kolekcionarsko izdanje drvene kutije za čuvanje ploča "Bey Keeper", koja košta 948 dolara (814 evra), ali ne sadrži ploče, već se prodaje prazna, saopšteno je na njenoj zvaničnoj internet stranici.

Kako je saopšteno, na prodaju po toj ceni nudi se ograničena serija od 500 numerisanih kutija od punog bora, koja ima završnu obradu od pčelinjeg voska, zelenu somotsku postavu, kaiš od veštačke kože aligatora i zlatne detalje, prenosi portal Complex.

Pored redovne cene prazne kutije za čuvanje ploča, troškovi isporuke i poreza mogu da podignu konačnu cenu na više od 1.100 dolara,

Bijonse je proslavila svoj 45. rođendan novim artiklom kojim slavi i 20. godišnjicu svog drugog albuma, "B'Day".

VIDEO: Tehnika za uspeh Bijonse