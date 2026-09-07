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Nort Vest (13), ćerka Kim Kardašijan i Kanjea Vesta, objavila je snimak na kojem se pojavljuje sa dugom tirkiznom perikom, tanko iscrtanim obrvama i upadljivim veštačkim trepavicama. Ipak, detalj koji je ostavila za kraj privukao je posebnu pažnju: kada se nasmejala, pokazala je crne navlake na zubima.

Foto: printscreen/tiktok/kimandnorth

Video je podelila na zajedničkom TikTok profilu sa majkom, a njeno izdanje izazvalo je različite reakcije. Dok su jedni hvalili šminku i spremnost da eksperimentiše sa izgledom, drugi su smatrali da takav imidž nije primeren njenom uzrastu.

Tirkizna perika, kožna jakna i veliki srebrni krst

Nort je za snimanje odabrala crnu kožnu jaknu sa naglašenim ramenima i veliki srebrni krst oko vrata. Ravna tirkizna kosa bila je u kontrastu sa tamnom odećom, dok su izrazito tanke obrve i naglašene trepavice dodatno promenile njen izgled.

Pred kamerom je plesala, a zatim osmehom otkrila i neobičan dodatak na zubima. Kombinacija šminke, perike i nakita dala je celom izdanju alternativni karakter, drugačiji od glamura po kojem je njena porodica prepoznatljiva.

Foto: printscreen/tiktok/kimandnorth

Pratioci objavu povezali sa nastupom u Čikagu

Među komentarima su se pojavile i poruke onih koji su očekivali njen nastup u Čikagu, pa su snimak doživeli kao najavu onoga što priprema za publiku.

„Spremni za Čikago!“ i „Kupio sam karte, vidimo se uskoro!“, pisali su pratioci.

Interesovanje za njene muzičke korake usledilo je nakon objavljivanja debitantskog EP izdanja „N0rth4Evr“ ranije ove godine. Ipak, ovog puta muzika je ustupila mesto razgovoru o njenom izgledu.

Pogledajte u galeriji još izdanja Nort Vest koja su zgrozila javnost:

1/10 Vidi galeriju Nort Vest šokira ljude svojim fizičkim izgledom, iako ima 13 godina Foto: Printscreen/ Instagram/ northwest, DPTIG / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

„Imajte na umu da joj je 13 godina“

Snimak je prikupio više od 1,2 miliona pregleda, a u komentarima se otvorila rasprava o granicama između tinejdžerskog eksperimentisanja i imidža koji prati javne nastupe.

„Imajte na umu da joj je 13 godina“, glasio je jedan komentar, dok je drugi korisnik napisao: „U njenim godinama ja sam igrala Pokemone.“

Bilo je i poruka zabrinutosti, među kojima i: „Neka joj neko pomogne.“

Drugi deo publike usmerio se na šminku i sličnost sa njenom majkom.

„Devojka je odlično izvela šminku“ i „Ovde baš liči na Kim“, neki su od komentara podrške. Pojedini pratioci pozvali su ostale da povedu računa o načinu na koji joj se obraćaju: „Budite pristojni, uključila je komentare.“

Video: Nort Vest nastupa