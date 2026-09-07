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Nakon što smo sa nestrpljenjem iščekivali dolazak slavne Irine Šajk na crveni tepih 83. Filmskog festivala u Veneciji, pitajući se kakav će nam modni spektakl prirediti posle njenog izuzetno opuštenog i beskrajno kul dnevnog izdanja, konačno smo je dočekali. Slavna ruska lepotica se pojavila na svečanoj premijeri i istog trenutka izazvala pravu pometnju, plešući na veoma tankoj ivici vulgarnosti.

Pre nego što je šokirala sve prisutne na crvenom tepihu, Irina Šajk je u hotel Ekselsior stigla u velikom stilu, predstavivši dnevni autfit koji je bio oličenje vrhunske ležernosti i urbanog šika.

Crveni tepih na ivici vulgarnosti

Ipak, pravo usijanje usledilo je tek uveče kada je Irina Šajk zakoračila na crveni tepih Filmskog festivala u Veneciji u izdanju koje je bukvalno prštalo od seksepila.

Irina Šajk Foto: FRANCESCA VIECELI / Zuma Press / Profimedia

Ruskinja je za ovu svečanu priliku odabrala arhivsku, vintidž haljinu brenda Dolče i Gabana, koja je celom dužinom sa obe bočne strane imala samo tanko pertlanje. Budući da su trake jedva držale kreaciju na okupu, ispod njih se jasno video Irinin veš, što je odmah pokrenulo burne rasprave o tome da li je ovakvo izdanje previše provokativno za jedan od najprestižnijih festivala na svetu.

Ona se tu nije zaustavila, pa je uz klasične crne salonke hrabro ukombinovala i crne čarape iznad kolena. Svoju bujnu kosu je pustila da slobodno pada u krupnim i raskošnim talasima, a kao završni seksi začin ponela je svetlucavi, šljašteći deblji čoker oko vrata.

Pogledajte u galeriji vrelo izdanje:

1/3 Vidi galeriju Irina Šajk Foto: SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Njena neverovatna lepota i isklesana figura omogućili su joj da iznese ovu rizičnu kombinaciju na način na koji bi malo koja druga žena na svetu to mogla da uradi.

Novi mlađi dečko za svež izgled

Mnogi su primetili da manekenka, koja trenutno ima 40 godina, izgleda svežije, mlađe i zadovoljnije nego ikada pre, a mediji razlog za to pronalaze u njenom privatnom životu. Nedavno je u javnost dospela vest da Irina Šajk ima novog dečka, koji je od nje mlađi čak 10 godina.

Ovako je Irina stigla u Veneciju Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ova nova ljubav očigledno i te kako prija slavnoj Ruskinji, s obzirom na to da na svakom koraku prosto blista i zrači neverovatnim samopouzdanjem.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Irina Šajk