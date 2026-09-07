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Slavna pevačica Sijara i njen suprug, bivša NFL zvezda Rasel Vilson podelili su sa svetom radosne vesti, par čeka svoje četvrto zajedničko dete, a pevačici je ovo peta trudnoća. Kreativni video-snimak kojim su objavili vest na Instagramu već je zapalio društvene mreže.

Sijara i njen suprug su putem Instagrama objavili simpatičan video u kojem pevačica kači bele majice na konopac za veš, svaka majica predstavlja jednog člana njihove porodice, a na samom kraju kači i bodić za bebu koja tek stiže. Sijara (40) u videu blista sa viklerima u kosi i ponosno pokazuje trudnički stomak, dok u jednom trenutku veselo drži podignutih pet prstiju.

U drugom kadru, ona i njen suprug Rasel (37) u glas se šale i pokazuju pet prstiju, na šta je pevačica kroz smeh dobacila: "Izgleda da je tako!" Uz video su ostavili i emotivnu poruku: "Još jedna osoba za voleti".

Rasel je "dosađivao" za peto dete odmah nakon porođaja!

Ova vest verovatno najviše raduje upravo ponosnog tatu, koji već duže vreme javno i privatno nagovara Sijeru na proširenje porodice. Pevačica je nedavno otkrila da ju je Rasel pitao: "I, šta kažeš za peto?" bukvalno odmah nakon što se rodilo njihovo četvrto dete.

- Rekla sam mu: 'Čekaj malo, čoveče, uspori! Tek smo dobili bebu, hajde da uživamo u ovom trenutku' - ispričala je pevačica kroz smeh, dodajući u šali da je Raselovo pitanje u tom trenutku bilo "nepristojno".

Međutim, sportista nije odustajao. U septembru 2025. godine, tokom proslave njenog albuma "Cici" u muzeju "Grammy", Rasel je pred svima pitao: "Kada nam stiže peto dete?" Sijara ga je tada pred svima opomenula da je to tema za privatan razgovor.

Velika i srećna porodica

Podsetimo, Sijara i bivši NFL igrač, koji se penzionisao u junu nakon 14 sezona, venčali su se u julu 2016. godine u Engleskoj. Zajedno već imaju ćerku Sijenu (rođenu u aprilu 2017.), sina Vina (rođenog u julu 2020.) i ćerku Amoru (rođenu u decembru 2023.).

Takođe, pevačica ima i sina Fjučera (rođenog u maju 2014.) iz prethodne veze sa poznatim reperom Fjučerom.

Zanimljivo je da njihova deca dolaze u razmaku od oko tri godine, što je pevačica jednom prilikom prokomentarisala kao njihovu tradiciju – a izgleda da su je i ovog puta ispoštovali!

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Sijara