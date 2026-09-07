Slavna pevačica čeka peto dete u 40. godini: Kreativnim snimkom zapalili mreže, a o njenom odgovoru na muževljevo pitanje svi pričaju!
- Sijara i Rasel Vilson objavili su na Instagramu da čekaju četvrto zajedničko dete, a pevačici je ovo peta trudnoća.
- Par je vest saopštio kreativnim videom, uz poruku 'Još jedna osoba za voleti' i šalu o petom prstu.
Slavna pevačica Sijara i njen suprug, bivša NFL zvezda Rasel Vilson podelili su sa svetom radosne vesti, par čeka svoje četvrto zajedničko dete, a pevačici je ovo peta trudnoća. Kreativni video-snimak kojim su objavili vest na Instagramu već je zapalio društvene mreže.
Sijara i njen suprug su putem Instagrama objavili simpatičan video u kojem pevačica kači bele majice na konopac za veš, svaka majica predstavlja jednog člana njihove porodice, a na samom kraju kači i bodić za bebu koja tek stiže. Sijara (40) u videu blista sa viklerima u kosi i ponosno pokazuje trudnički stomak, dok u jednom trenutku veselo drži podignutih pet prstiju.
U drugom kadru, ona i njen suprug Rasel (37) u glas se šale i pokazuju pet prstiju, na šta je pevačica kroz smeh dobacila: "Izgleda da je tako!" Uz video su ostavili i emotivnu poruku: "Još jedna osoba za voleti".
Rasel je "dosađivao" za peto dete odmah nakon porođaja!
Ova vest verovatno najviše raduje upravo ponosnog tatu, koji već duže vreme javno i privatno nagovara Sijeru na proširenje porodice. Pevačica je nedavno otkrila da ju je Rasel pitao: "I, šta kažeš za peto?" bukvalno odmah nakon što se rodilo njihovo četvrto dete.
- Rekla sam mu: 'Čekaj malo, čoveče, uspori! Tek smo dobili bebu, hajde da uživamo u ovom trenutku' - ispričala je pevačica kroz smeh, dodajući u šali da je Raselovo pitanje u tom trenutku bilo "nepristojno".
Međutim, sportista nije odustajao. U septembru 2025. godine, tokom proslave njenog albuma "Cici" u muzeju "Grammy", Rasel je pred svima pitao: "Kada nam stiže peto dete?" Sijara ga je tada pred svima opomenula da je to tema za privatan razgovor.
Velika i srećna porodica
Podsetimo, Sijara i bivši NFL igrač, koji se penzionisao u junu nakon 14 sezona, venčali su se u julu 2016. godine u Engleskoj. Zajedno već imaju ćerku Sijenu (rođenu u aprilu 2017.), sina Vina (rođenog u julu 2020.) i ćerku Amoru (rođenu u decembru 2023.).
Takođe, pevačica ima i sina Fjučera (rođenog u maju 2014.) iz prethodne veze sa poznatim reperom Fjučerom.
Zanimljivo je da njihova deca dolaze u razmaku od oko tri godine, što je pevačica jednom prilikom prokomentarisala kao njihovu tradiciju – a izgleda da su je i ovog puta ispoštovali!
(Kurir.rs/Žena)
VIDEO: Sijara