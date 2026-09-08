Sultanija Safije napušta Devojačku kulu: Ne propustite 54. epizodu serije "Sultanija Kosem", samo na Kurir televiziji
Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.
Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.
Sadržaj 54. epizode
Sultan Ahmed naređuje da sultanija Safije napusti Devojačku kulu i ode u Staru palatu, ali njena sloboda ima visoku cenu. Kosem sumnja da je Safije umešana u njenu otmicu i odlučuje da joj zada udarac tamo gde je najranjivija. Od Nasuh-paše traži da izda sultaniju i otkrije joj imena ljudi koji su joj odani, ali i gde se nalazi njena druga tajna riznica.
U međuvremenu, sultanija Humašah se suočava s velikim problemom. Hasan-paša dolazi u prestonicu odlučan da je odvede u Kairo, uprkos odluci o njihovom razvodu. Dok Humašah odbija da napusti prestonicu, postaje jasno da Hasan-paša krije nešto što bi moglo da promeni odnos snaga. Kosem zato pokreće istragu kako bi otkrila njegovu tajnu.
Za to vreme, sultan Ahmed sprema veliki pohod protiv pobunjenika, dok istovremeno počinje da ostvaruje svoju veliku zamisao o izgradnji džamije i kompleksa u srcu prestonice. S druge strane, sultanija Safije u Staroj palati doživljava iznenađenje kome se nije nadala - saznaje da je njen nestali sin živ i da se sve vreme nalazio u neposrednoj blizini - kao Iskender, janičar koji je čuvao u Devojačkoj kuli.
Dok se prošlost vraća na velika vrata, Kosem uz savete sultanije Halime nastavlja da steže obruč oko Safije i njene ćerke. Hasan-paša povlači potez koji Humašah dovodi u opasnost, pa ona mora da mu se povinuje. Da li će ostati u palati, ili će morati da se vrati sa njim u Egipat?
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