nada postoji i kada se sve raspada

nada postoji i kada se sve raspada

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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sultan Ahmed I želi da izgradi ogromnu džamiju Foto: Promo

Sadržaj 54. epizode

Sultan Ahmed naređuje da sultanija Safije napusti Devojačku kulu i ode u Staru palatu, ali njena sloboda ima visoku cenu. Kosem sumnja da je Safije umešana u njenu otmicu i odlučuje da joj zada udarac tamo gde je najranjivija. Od Nasuh-paše traži da izda sultaniju i otkrije joj imena ljudi koji su joj odani, ali i gde se nalazi njena druga tajna riznica.

U međuvremenu, sultanija Humašah se suočava s velikim problemom. Hasan-paša dolazi u prestonicu odlučan da je odvede u Kairo, uprkos odluci o njihovom razvodu. Dok Humašah odbija da napusti prestonicu, postaje jasno da Hasan-paša krije nešto što bi moglo da promeni odnos snaga. Kosem zato pokreće istragu kako bi otkrila njegovu tajnu.

Kosem i Halime stežu obruč oko Safije i Humašah Foto: Promo

Za to vreme, sultan Ahmed sprema veliki pohod protiv pobunjenika, dok istovremeno počinje da ostvaruje svoju veliku zamisao o izgradnji džamije i kompleksa u srcu prestonice. S druge strane, sultanija Safije u Staroj palati doživljava iznenađenje kome se nije nadala - saznaje da je njen nestali sin živ i da se sve vreme nalazio u neposrednoj blizini - kao Iskender, janičar koji je čuvao u Devojačkoj kuli.

Dok se prošlost vraća na velika vrata, Kosem uz savete sultanije Halime nastavlja da steže obruč oko Safije i njene ćerke. Hasan-paša povlači potez koji Humašah dovodi u opasnost, pa ona mora da mu se povinuje. Da li će ostati u palati, ili će morati da se vrati sa njim u Egipat?

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