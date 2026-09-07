Georgina Rodrigez u tamnoplavom kompletu sa dijamantskom ogrlicom na Venecijanskom filmskom festivalu.

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Tamnoplavi komplet klasičnog kroja i dijamanti čija se vrednost procenjuje na desetine miliona dolara bili su izbor Georgine Rodrigez za crveni tepih Venecijanskog filmskog festivala. Supruga Kristijana Ronalda pojavila se na premijeri filma „Gospodine Nelson, jeste li ubijali ljude?“, a glavnu ulogu u njenom izdanju imao je nakit.

U središtu pažnje našla se ogrlica sa dijamantom od čak 50 karata. Uz nju je ponela raskošne minđuše i prstenje kuće „Šopar“, pa je ukupna težina dijamanata koje je nosila premašila 250 karata.

Pogledajte u galeriji fotografije luksuznog nakita koji je ponela:

1/6 Vidi galeriju Georgina Rodrigez u tamnoplavom kompletu sa dijamantskom ogrlicom na Venecijanskom filmskom festivalu. Foto: Manfred Segerer / imago stock&people / Profimedia, Anna Maria Tinghino/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia, Alessandro Bremec / IPA / Profimedia

Jednostavan kroj za nakit milionske vrednosti

Georgina je odeću ovog puta podredila draguljima. Tamnoplava boja i svedena linija kompleta ostavili su dovoljno prostora da ogrlica, minđuše i prstenje dođu do izražaja, bez dodatnih detalja koji bi se nadmetali sa njima.

Prema procenama koje prenosi magazin „Pipl“, vrednost nakita mogla bi da dostigne 55 miliona dolara. Reč je o procenjenoj vrednosti komada koje je nosila, a ne o potvrđenom iznosu koji je za njih platila.

Georgina Rodrigez u tamnoplavom kompletu sa dijamantskom ogrlicom na Venecijanskom filmskom festivalu. Foto: Anna Maria Tinghino/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia

Takav izbor dao je njenom izdanju jasnu modnu poruku: klasična odeća može da bude osnova i za izuzetno raskošan nastup. Najupadljiviji detalj nije bio kroj, već svetlucanje dijamanata.

Prvi veliki crveni tepih posle venčanja

Pojavljivanje u Veneciji privuklo je pažnju i zato što je usledilo nakon njenog venčanja sa Kristijanom Ronaldom. Par je u avgustu organizovao privatnu građansku ceremoniju u Kaškaišu, u Portugalu, uz prisustvo dece.

Georgina Rodrigez u tamnoplavom kompletu sa dijamantskom ogrlicom na Venecijanskom filmskom festivalu. Foto: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia

Georgina je i za taj dan odabrala više od 250 karata „Šoparovih“ dijamanata. Raskošna ogrlica bila je važan deo i njenog venčanog izdanja, pa je nastup u Veneciji nastavio isti stilski pravac - dragoceni nakit kao centralni detalj.

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