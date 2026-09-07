"Za ime Boga, samo idi!": Kraljica Elizabeta prekinula je večeru zbog snaje, palata godinama ćutala o tome
- Vojvotkinja Sofija se prisetila večere u Balmoralu koju je napustila da bi pratila finale ženskog hokeja na travi na Olimpijskim igrama 2016.
- Kraljica Elizabeta joj je rekla da slobodno ode, a princ Filip je uživao u njenom burnom navijanju pred televizorom.
- Britanke su tada osvojile prvo olimpijsko zlato u istoriji, a Sofija je priznala da je plakala od sreće.
Večera u Balmoralu za vojvotkinju Sofiju bila je te večeri gotovo nemoguć zadatak. Sedela je sa kraljevskom porodicom, dok se hiljadama kilometara dalje britanska ženska reprezentacija u hokeju na travi borila za olimpijsko zlato. Pokušavala je da prati razgovor za stolom, ali su joj misli bile u Riju.
Deset godina posle Olimpijskih igara 2016, vojvotkinja od Edinburga prisetila se kako je kraljica Elizabeta Druga prepoznala njeno nestrpljenje i jednom rečenicom razrešila dilemu između porodične večere i navijanja.
Rezultat je saznavala zahvaljujući osoblju
Sofija je pokroviteljica organizacije „England Hockey“ od 2006. godine, pa je nastupe britanskih hokejašica pratila sa posebnim interesovanjem. Finale protiv Holandije, međutim, poklopilo se sa večerom u škotskoj kraljevskoj rezidenciji.
Saveznika je pronašla među osobljem. Jedna osoba koja je posluživala za stolom takođe je volela hokej i diskretno joj prenosila promene rezultata. Kako je utakmica odmicala, Sofija je sve teže skrivala uzbuđenje.
Kraljici nije promaklo njeno ponašanje.
– Oh, za ime Boga, samo idi! – rekla joj je Elizabeta, prema vojvotkinjinom sećanju.
Sofija je odmah otišla u biblioteku, gde je mogla da prati završnicu na televiziji.
Filip je dobio predstavu i pored ekrana
Ubrzo joj se pridružio princ Filip. I sam ljubitelj sporta, seo je da gleda meč, ali je Sofija svojim navijanjem očigledno privlačila podjednaku pažnju.
– Mislim da je zapravo više gledao moju reakciju nego televiziju jer sam doslovno živela i disala svaki trenutak – prisetila se.
Skakala je i vikala, potpuno zaokupljena onim što se događalo na terenu. Filip se zabavljao njenim reakcijama, a zatim se na vratima biblioteke pojavila i kraljica.
Elizabeta je ostala da pogleda utakmicu zbog koje je njena snaha napustila sto. Ipak, kada je posle rezultata 3:3 odluka o pobedniku prešla na izvođenje penala, napetost je postala prevelika i za nju.
– Nije mogla da podnese pritisak. Morala je ponovo da se skloni – ispričala je Sofija.
Suze zbog prvog olimpijskog zlata
Vojvotkinja je ostala pred televizorom do kraja. Britanke su pobedile Holanđanke, braniteljke titule, i osvojile prvo olimpijsko zlato u istoriji svoje ženske reprezentacije u hokeju na travi. Odlučujući pogodak postigla je Holi Veb, danas Holi Pern-Veb.
Sofija je priznala da je plakala, skakala i vrištala od sreće, dok joj se Filip smejao. Uz istorijski sportski rezultat, u sećanju joj je ostala i porodična scena iz biblioteke: ona koja burno navija, svekar koji je posmatra sa zabavom i kraljica koja odlazi jer ne može da izdrži neizvesnost.
Porodični trenutak daleko od protokola
Sofija se 1999. godine udala za princa Edvarda, najmlađeg sina Elizabete i Filipa. Imaju dvoje dece, ledi Luiz Vindzor i Džejmsa, grofa od Veseksa.
Sa kraljicom je delila interesovanje za konje, sport i boravak u prirodi. U Balmoralu, gde je porodica provodila vreme daleko od većeg dela službenih obaveza, bilo je prostora i za ovakve trenutke. Sofijino sećanje na olimpijsko finale sačuvalo je upravo taj deo njihovog odnosa — neposrednost koja se retko viđala tokom javnih nastupa.
Video: Kraljica Elizabeta na sahrani princeze Dajane