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Večera u Balmoralu za vojvotkinju Sofiju bila je te večeri gotovo nemoguć zadatak. Sedela je sa kraljevskom porodicom, dok se hiljadama kilometara dalje britanska ženska reprezentacija u hokeju na travi borila za olimpijsko zlato. Pokušavala je da prati razgovor za stolom, ali su joj misli bile u Riju.

Deset godina posle Olimpijskih igara 2016, vojvotkinja od Edinburga prisetila se kako je kraljica Elizabeta Druga prepoznala njeno nestrpljenje i jednom rečenicom razrešila dilemu između porodične večere i navijanja.

Rezultat je saznavala zahvaljujući osoblju

kraljica Elizabeta II Foto: Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Sofija je pokroviteljica organizacije „England Hockey“ od 2006. godine, pa je nastupe britanskih hokejašica pratila sa posebnim interesovanjem. Finale protiv Holandije, međutim, poklopilo se sa večerom u škotskoj kraljevskoj rezidenciji.

Saveznika je pronašla među osobljem. Jedna osoba koja je posluživala za stolom takođe je volela hokej i diskretno joj prenosila promene rezultata. Kako je utakmica odmicala, Sofija je sve teže skrivala uzbuđenje.

Kraljici nije promaklo njeno ponašanje.

– Oh, za ime Boga, samo idi! – rekla joj je Elizabeta, prema vojvotkinjinom sećanju.

Sofija je odmah otišla u biblioteku, gde je mogla da prati završnicu na televiziji.

Filip je dobio predstavu i pored ekrana

Sofija, vojvotkinja od Edinburga Foto: Jane Barlow, PA Images / Alamy / Profimedia

Ubrzo joj se pridružio princ Filip. I sam ljubitelj sporta, seo je da gleda meč, ali je Sofija svojim navijanjem očigledno privlačila podjednaku pažnju.

– Mislim da je zapravo više gledao moju reakciju nego televiziju jer sam doslovno živela i disala svaki trenutak – prisetila se.

Skakala je i vikala, potpuno zaokupljena onim što se događalo na terenu. Filip se zabavljao njenim reakcijama, a zatim se na vratima biblioteke pojavila i kraljica.

Elizabeta je ostala da pogleda utakmicu zbog koje je njena snaha napustila sto. Ipak, kada je posle rezultata 3:3 odluka o pobedniku prešla na izvođenje penala, napetost je postala prevelika i za nju.

– Nije mogla da podnese pritisak. Morala je ponovo da se skloni – ispričala je Sofija.

Suze zbog prvog olimpijskog zlata

kraljica Elizabeta,princ Filip Foto: Thomas COEX / AFP / Profimedia

Vojvotkinja je ostala pred televizorom do kraja. Britanke su pobedile Holanđanke, braniteljke titule, i osvojile prvo olimpijsko zlato u istoriji svoje ženske reprezentacije u hokeju na travi. Odlučujući pogodak postigla je Holi Veb, danas Holi Pern-Veb.

Sofija je priznala da je plakala, skakala i vrištala od sreće, dok joj se Filip smejao. Uz istorijski sportski rezultat, u sećanju joj je ostala i porodična scena iz biblioteke: ona koja burno navija, svekar koji je posmatra sa zabavom i kraljica koja odlazi jer ne može da izdrži neizvesnost.

Porodični trenutak daleko od protokola

Sofija se 1999. godine udala za princa Edvarda, najmlađeg sina Elizabete i Filipa. Imaju dvoje dece, ledi Luiz Vindzor i Džejmsa, grofa od Veseksa.

kraljica Elizabeta,princ Filip Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Sa kraljicom je delila interesovanje za konje, sport i boravak u prirodi. U Balmoralu, gde je porodica provodila vreme daleko od većeg dela službenih obaveza, bilo je prostora i za ovakve trenutke. Sofijino sećanje na olimpijsko finale sačuvalo je upravo taj deo njihovog odnosa — neposrednost koja se retko viđala tokom javnih nastupa.

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