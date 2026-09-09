Slušaj vest

Momčilo Otašević ne spada u glumce koji će po svaku cenu biti prisutni u medijima. Iako je godinama jedno od prepoznatljivih lica domaće i regionalne scene, privatni život čuva daleko od reflektora, dok svu energiju usmerava na ono zbog čega se, kako kaže, i bavi glumom, na svoj poziv.

Popularnost koju su mu serije donele nikada nije bila razlog da privatni život dodatno izlaže javnosti, ne smatra da se mnogo promenio od početka karijere. I danas mu je, kako kaže, važno kućno vaspitanje i odnos prema ljudima.

- Nadam se da se ništa nisam promenio. I dalje ginem za svoj poziv. I dalje kažem dobar dan, i dalje skinem naočare kad se javim starijem. I dalje mi to kućno vaspitanje donosi uloge i poslove.

Otašević ne krije da mu smeta kada se popularnost doživljava kao privilegija koja nekoga čini važnijim od drugih.

Momčilo Otašević Foto: Ana Paunković

- Ne volim nevaspitane ljude, ne volim zvezde, ne volim džet set i te stvarčice. To je nuspojava bavljenja glumom i to je to. Nismo mi ništa ni pametniji ni bitniji od nekog pravnika, higijenske radnice, policajca ili bilo kog drugog zanimanja. Moj posao je da glumim. Ja to radim i to je to.

Ipak, iza profesionalca koji pažljivo čuva privatnost krije se tata kojem su najvažniji sin i ćerka. Upravo su ga deca, priznaje, naučila strpljenju, ali i on njima pokušava da prenese jednu važnu lekciju, da ne mora sve da bude dostupno odmah.

- Danas je sve i lako i dostupno i brzo. A onda i ja, verovatno, kao roditelj, nekad pravim grešku, jer omogućim sve i odmah. A nekad treba malo usporiti i reći:”Čekaj, zasluži. Strpi se. Budi dobar, pa će nešto doći.”

Za razliku od vremena svog detinjstva, kada su se crtaći čekali i gledali iznova, današnja deca odrastaju uz gotovo neograničenu dostupnost sadržaja. Zato Otašević pokušava da im vrati nešto od tog sporijeg ritma.

- Sve je brže nego kad sam ja bio mali. Ti si se fiksnim telefonom čuo i dogovorio:”Vidimo se tada i tada” i to je to. Od tog razgovora do nalaženja s nekim imaš vremenski gap u kojem ne možemo da se čujemo. U autu smo, ne postoji telefon. I bilo je sporije. Po meni, čak i lepše.

Momčilo Foto: Tamara Trajković

Kada je reč o tome da li njegova deca gledaju tatu na televiziji, glumac priznaje da ne insistira na tome. Umesto toga, porodične filmske večeri pretvorio je u mali ritual.

- Izbegavam da gledaju serije. Imam neki projektor koji sam zbog njih uzeo, pa, pošto ima neki dobar film, neku dobru seriju ili crtani, gledamo to zajedno. Imamo kino veče, kako ga zovemo, kućno, aparat za kokice, i od toga pravim ritual. To mi je veliko zadovoljstvo.

Ćerka ga je već gledala i na pozorišnoj sceni, a upravo je jedan njen gest ostao među najemotivnijim trenucima njegove karijere. Posle premijere predstave „Mikelanđelo Buonaroti“ u Tivtu, dok je izlazio sa scene i davao izjave, čekala ga je ćerka.

Kada su se konačno zagrlili, rekla mu je nešto što Otašević nije očekivao.

Momčilo Otašević sa decom Foto: instagram/olicmom

- Tata, prvi put sam večeras u životu zaplakala od sreće.

Nije znala da objasni zašto su je emocije toliko savladale, ali njen otac taj trenutak pamti kao jedan od najlepših u svojoj karijeri.

- Ne znam. Ali mi je bilo tako lepo kad si izašao na scenu - rekla mu je ćerka.

Za Otaševića je to bio trenutak koji nijedna nagrada ne može da zameni.

- To mi je jedan od lepših trenutaka u karijeri. Neobičan, emotivan, lep. Nešto je proradilo, tako gleda, ponosna je... To mi je jedan od mojih highlighta - otkriva ponosni tata.

(Kurir.rs/ Blic)

VIDEO: Momčilo Otašević