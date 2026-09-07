Ima 54. godine i izgleda neverovatno, Riki Martin izdominirao u Veneciji, jednim detaljem prikovao poglede
- Riki Martin je privukao pažnju na festivalu u Veneciji, gde je prisustvovao premijeri filma 'The Echo Chamber'.
- Na crvenom tepihu pojavio se u belom od glave do pete, uz upečatljive plave naočare i mladolik izgled koji je izazvao najviše komentara.
Portorikanska muzička zvezdaRiki Martin bio je u centru pažnje tokom 83. Međunarodnog filmskog festivala u Veneciji, gde je prisustvovao premijeri ostvarenja "The Echo Chamber". Pevač se na crvenom tepihu ove prestižne filmske smotre pojavio u izdanju koje je spojilo klasičnu eleganciju i upečatljiv stilski zaokret.
Pogledajte u galeriji kako je izgledao Riki Martin na 83. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji:
Odeven u belo od glave do pete, Martin je monohromatsku stajling kombinaciju osvežio efektnim plavim naočarima za sunce. Pored pažljivo odabrane garderobe, najveće reakcije prisutnih i fotografa izazvalo je njegovo izuzetno mladoliko lice i svež izgled.
Plave naočare kao ključni modni detalj
Pop pevač decenijama nosi titulu jednog od najprivlačnijih muškaraca na svetskoj sceni, a njegov boravak u Veneciji to je samo potvrdio. Iako je osnovni deo autfita bio sveden, naočare jarke plave nijanse donele su dozu moderne razigranosti celokupnom utisku.
Dobro raspoložen i sa osmehom, Martin je strpljivo pozirao okupljenim fotoreporterima. Slike sa ovog događaja ubrzo su preplavile medije, uglavnom zbog komentara na račun izgleda 54-godišnjeg pevača koji uspešno prkosi godinama. Odlukom da se osloni na jednostavne linije i samo jedan upečatljiv aksesoar, još jednom je dokazao sklonost ka efektim modnim izborima.
Decenije na vrhu muzičke scene
Nakon što je devetesetih godina stekao planetarnu popularnost, Riki Martin je izrastao u vodeće ime latino pop muzike. Bilo da je reč o muzičkim projektima, dešavanjima iz privatnog života ili pojavljivanjima na događajima svetskog ranga, pevač i dalje sa lakoćom privlači medijsku pažnju, dokazujući da su godine za njega samo broj.
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