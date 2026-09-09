Prošlo je mnogo godina, a Kosem je moćnija nego ikada: Ne propustite 55. epizodu serije "Sultanija Kosem", samo na Kurir televiziji
Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.
Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.
Sadržaj 55. epizode
Sultanija Humašah donosi odluku da se vrati u Egipat sa svojim mužem, posle čega Kosem preuzima veliku odgovornost na dvoru. Sultan Ahmedjoj poverava upravljanje haremom i odaje majke sultanije, čime njen uticaj dodatno raste. Ipak, dok Kosem uživa u novom položaju, sultanija Safije se susreće sa Iskenderom i ne odustaje od svojih ambicija, čekajući trenutak da povrati izgubljenu moć.
Za to vreme, princ Mustafa i dalje je zatvoren u kafezu, ne shvatajući zbog čega bi njegov brat mogao da mu nauditi. Psihički je sve lošije i počinje da mu se priviđa osoba po imenu Pinhan-aga, koji pokušava da ga ubedi da je njegov život ugrožen i podstiče ga da se suprotstavi sultanu. Kada se dželati pojave pred njegovim vratima, Mustafa se suočava sa svojim najvećim strahom.
Prošlo je više godina. Kosem je namoćnija sultanija Osmanskog carstva koju narod obožava. Za to vreme, sultanija Safije nije mirovala. U harem stiže Jasemin, devojka koju je godinama pripremala za susret sa sultanom i za koju veruje da bi mogla da bude njegov kraj. Počinje nova borba u kojoj će Kosem morati da zaštiti ono što je teško stekla.
U epizodi upoznajemo prinčeve Osmana i Mehmeda koji su sada odrasli ljudi, ali i Murata, Ajše, Fatmu, Gevherhan, Kasima i blizance Atike i Ibrahima. Dinastija se proširila, a dok se na dvoru proslavlja Ramazanski bajram, Kosem okuplja svoju porodicu. Ipak, iza svečane atmosfere kriju se nove ambicije i opasne namere. Humašah ima novog muža, Iskender je na novom važnom položaju, a sultanija Halime viđa Mustafu samo jednom godišnje...
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