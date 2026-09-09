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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Safije se susrela sa Iskenderom po dolasku u Staru palatu Foto: Promo

Sadržaj 55. epizode

Sultanija Humašah donosi odluku da se vrati u Egipat sa svojim mužem, posle čega Kosem preuzima veliku odgovornost na dvoru. Sultan Ahmedjoj poverava upravljanje haremom i odaje majke sultanije, čime njen uticaj dodatno raste. Ipak, dok Kosem uživa u novom položaju, sultanija Safije se susreće sa Iskenderom i ne odustaje od svojih ambicija, čekajući trenutak da povrati izgubljenu moć.

Za to vreme, princ Mustafa i dalje je zatvoren u kafezu, ne shvatajući zbog čega bi njegov brat mogao da mu nauditi. Psihički je sve lošije i počinje da mu se priviđa osoba po imenu Pinhan-aga, koji pokušava da ga ubedi da je njegov život ugrožen i podstiče ga da se suprotstavi sultanu. Kada se dželati pojave pred njegovim vratima, Mustafa se suočava sa svojim najvećim strahom.

Kosem sada upravlja Haremom Foto: Promo

Prošlo je više godina. Kosem je namoćnija sultanija Osmanskog carstva koju narod obožava. Za to vreme, sultanija Safije nije mirovala. U harem stiže Jasemin, devojka koju je godinama pripremala za susret sa sultanom i za koju veruje da bi mogla da bude njegov kraj. Počinje nova borba u kojoj će Kosem morati da zaštiti ono što je teško stekla.

U epizodi upoznajemo prinčeve Osmana i Mehmeda koji su sada odrasli ljudi, ali i Murata, Ajše, Fatmu, Gevherhan, Kasima i blizance Atike i Ibrahima. Dinastija se proširila, a dok se na dvoru proslavlja Ramazanski bajram, Kosem okuplja svoju porodicu. Ipak, iza svečane atmosfere kriju se nove ambicije i opasne namere. Humašah ima novog muža, Iskender je na novom važnom položaju, a sultanija Halime viđa Mustafu samo jednom godišnje...

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