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Nekadašnji prvi čovek Formule 1, Berni Eklston, ponovo se našao u središtu globalnog skandala nakon što je u svojoj 95. godini priveden na aerodromu u Portugalu zbog sumnje da je u privatnom avionu nelegalno prenosio sačmaricu. Kontroverzni milijarder, poznat po enormnom bogatstvu i burnim vezama, još jednom je pokazao da ne mari za pravila.

Do hapšenja je došlo na aerodromu Tires u Kaškaišu tokom redovne granične kontrole. Ovo je drugi put u poslednje četiri godine da se suočava sa sličnim optužbama, budući da je 2022. godine priveden u Brazilu kada je sa pištoljem u prtljagu pokušao da poleti za Švajcarsku. Tada se pravdao da je za sve kriva zaboravnost, nazivajući incident bezazlenim nesporazumom koji mu je napravio nepotrebne neprijatnosti dok je sa porodicom putovao za Evropu.

Pogledajte fotografije Bernija Eklstona:

1/7 Vidi galeriju Berni Eklston Foto: ANDY RAIN/EPA, Tolga Akmen/EPA, Daniel Dal Zennaro/ANSA

Eklston je tada tvrdio da je neposredno pre toga kupio neusmereni pištolj od mehanika Formule 1 radi sopstvene bezbednosti i zaštite od potencijalnih pljačkaša. Iako ostaje nepoznato da li će u Portugalu snositi krivične posledice, ovo nije njegov prvi sukob sa pravosudnim organima, budući da je 2022. godine morao da plati 652 miliona funti kako bi izbegao zatvorsku kaznu zbog utaje poreza i neprijavljenih računa u Singapuru.

Brak sa Slavicom i razvod od 58 sekundi

Pored pravnih zapleta, javnost decenijama fascinira njegov privatni život, posebno brak sa Riječankom Slavicom Eklston. Njih dvoje su važi za jedan od najuticajnijih parova svetskog džet-seta od 1985. godine kada su stali na ludi kamen. Tokom 24 godine zajedničkog života dobili su dve ćerke, Tamaru (42) i Petru (37). Ipak, iza fasade neizmernog luksuza krili su se ozbiljni problemi usled njegove potpune posvećenosti poslu na štetu porodice. Slavica je godinama trpela njegovo odsustvo, da bi 2009. godine odlučila da podnese zahtev za razvod.

"Šta imam od njega? Dolazi s posla posle 8 uveče, večera i ode da spava. Čak i kada je na odmoru, ne može ni 2 minuta da bude miran. Osim posla, ništa ga ne zanima. Nema hobi, a druge ljude smatra dosadnim", ispričala je svojevremeno Slavica Eklston o razlozima zbog kojih je podnela zahtev za razvod.

Pogledajte u galeriji fotografije Bernija i Slavice Eklston:

1/5 Vidi galeriju Berni Eklston i Slavica Eklston su se venčali 1985. godine i ostali u braku 24 godine, tokom kojih su dobili dve ćerke - Tamaru i Petru. Foto: A3397 Gero Breloer / DPA / Profimedia, TINNEFELD/PEOPLE IMAGE / Sipa Press / Profimedia, NIVIERE/LORENVU/NIKO / Sipa Press / Profimedia

Sam Eklston je kasnije priznao da nije želeo razlaz i da je i dalje bio zaljubljen u svoju suprugu kada ga je izbacila iz kuće u svojoj 50. godini, nezadovoljna njegovim neprekidnim putovanjima. Bivši supružnici su se brzinom svetlosti dogovorili oko podele imovine na ročištu održanom 11. marta 2009. godine, koje je ušlo u istoriju jer je trajalo svega 58 sekundi. Slavica je iz tog procesa izašla bogatija za nekretnine i akcije u vrednosti od preko milijardu dolara.

Treći brak sa decenijama mlađom Fabijanom

Nakon razvoda sa Slavicom, Berni je ubrzo ponovo pronašao sreću. Upoznao je 46 godina mlađu Brazilku Fabijanu Flosi 2009. godine tokom trke za Veliku nagradu Brazila, a par se venčao tri godine kasnije.

Prava senzacija dogodila se 2020. godine kada je Eklston u svojoj 89. godini dobio prvog sina. Javnost je bila zatečena njegovom odlukom da se ostvari kao otac u tim godinama, ali se on na kritike nije obazirao, ističući da ne vidi nikakvu razliku između 89 i 29 godina. Sa novom izabranicom nastavio je da često posećuje Hrvatsku, za koju ga vežu uspomene iz prethodnog braka.

Fabijana Eklston, Berni Eklston Foto: HZ / imago sportfotodienst / Profimedia

Koliko je dosledan u svom specifičnom smislu za humor govori i činjenica da je supruzi već ostavio bizarne instrukcije za sopstveni ispraćaj. Otkrio je da joj je poručio da ga nakon smrti jednostavno pošalje na kremaciju i da se na kutiji našali tako što će napisati naziv neke poznate kurirske službe i od njih naplatiti reklamu.

Fabijana je inače njegova treća supruga, a nekadašnji vodeći čovek Formule 1 iz prvog braka sa Ajvi Bamford ima i ćerku Deboru (71).

Pogledajte video: Berni i Slavica Eklston