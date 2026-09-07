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Glumac Milan Vasić, koji čuva svoju privatnost daleko od očiju javnosti, raznežio je pratioce na društvenoj mreži Instagram objavivši uspomenu sa letovanja u Grčkoj. Na podeljenoj fotografiji glumac leži na ležaljci i u naručju drži svog sina kojeg podiže uvis, dok se u pozadini vide suncobrani od trske i opuštena atmosfera sa plaže.

Pored očigledne bliskosti oca i naslednika, posebnu emociju ovom prizoru dala je muzička podloga - numera "Ljubav" u izvođenju grupe Flamingosi. Iako ne spada u javne ličnosti koje često prikazuju porodične trenutke, Vasić je napravio izuzetak i sa obožavaocima podelio delić atmosfere sa letnjeg odmora.

Milan Vasić uživa sa sinom Despotom na plaži Foto: printscreen/instagram/milanvasic_official

Želja za promenom adrese

Pre odlaska na primorje, Milan je sa suprugom Majom i sinom boravio u Kraljevu, a u medijskim istupima nedavno je govorio i o svojim planovima za budućnost, kao i o želji da napusti prestonicu i preseli se na Kosovo i Metohiju.

"Moji žive tamo i deluje kao da i ja živim. Trenutno zbog poslova nije izvodljivo da živimo ni u Požarevac, a ne negde dalje. Voleo bih da izađem iz Beograda, pa da živim negde, ali baš Kosovo... Ja sam tamo često, radim tamo, ali mislim da zbog života sada moram ovde da budem", objasnio je glumac tom prilikom za Blic.

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