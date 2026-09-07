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Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa neće obavljati službene kraljevske dužnosti niti učestvovati u javnim protokolima nakon povratka u Ujedinjeno Kraljevstvo. To je jasno navedeno u pismu poslatom u ime kralja Čarlsa, kojim se definiše status princa Harija i Megan nakon što su se prošlog meseca sa decom Arčijem i Lilibet vratili iz Kalifornije, piše BBC.

Definicija statusa i dužnosti

U pismu se potvrđuje da par i dalje ne može da koristi titule "Njegovo i Neno Kraljevsko Visočanstvo" (HRH). Dokument, koji je u kraljevo ime poslao visoki dvorski zvaničnik Lord Čamberlen, opisuje ih kao "privatne građane sa komercijalnim i dobrotvornim interesima".

Pogledajte u galeriji kralja Čarlsa i kraljice Kamile:

1/5 Vidi galeriju Kralj Čarls i kraljica Kamila na Rojal Askotu Foto: Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Jacqueline Lawrie/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema izvorima sa dvora, dopis je upućen timu princa Harija, vladi, vojsci i kraljevskim namesnicima. S obzirom na to da upravo oni često organizuju kraljevske posete, ovim uputstvom se precizira da će sva buduća pojavljivanja Saseksovih biti isključivo privatne prirode i da par ne predstavlja kraljevsku porodicu.

Sporazum iz 2020. ostaje na snazi

Dopisom se ujedno potvrđuje da sporazum iz Sandringema, sklopljen 2020. godine, ostaje nepromenjen. Njime je odbačena mogućnost hibridnog statusa "napola unutra, napola napolju", koji bi paru omogućio da paralelno razvija komercijalne interese i obavlja službene dužnosti za krunu.

Pogledajte u galeriji fotografije princa Harija i Megan Markl:

1/8 Vidi galeriju Megan Markl i princ Hari Foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, BBC / Ferrari / Profimedia

"Opšte je poznato da su se u januaru 2020. vojvoda i vojvotkinja povukli sa predstavničkih dužnosti u ime suverena te da više nisu radni članovi kraljevske porodice", stoji u pismu. Poruka sa dvora tako potvrđuje da se taj status nije promenio i da je njihov dobrotvorni angažman privatna stvar: "Dobrotvorni rad vojvode i vojvotkinje njihova je lična stvar i obavljaju ga u privatnom svojstvu", zaključuje se u dopisu.

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