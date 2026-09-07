Slušaj vest

GlumicaMarija Kundačina, izabranica tri decenije i dve godine starijeg kolege Nebojše Kundačine, privlači znatnu pažnju pratilaca na društvenim mrežama. Ona na svom Instagram profilu redovno deli detalje iz privatnog života, a nedavno je objavila i fotografije sa odmora u Dubrovniku.

Na pomenutim slikama Marija pozira u ležernoj letnjoj kombinaciji - roze majici sa otvorenim dekolteom i šortsu, dok je celokupan izgled zaokružila morskim nakitom. Glumica se inače godinama bavi i baletom, a u novom pozorišnom projektu imaće priliku da objedini glumački i igrački talenat.

Marija Kundačina, Dubrovnik Foto: Printscreen/Instagram/marijamajakundaciina

"Sirena je nosila baletanke", napisala je Marija u opisu fotografija, dodavši i stih: "Ti si sve što tako želim i sve što mi ne treba."

Romansa i studije

Ljubavna priča glumaca počela je tokom njenih studija, kada je imala zadatak da pripremi seminarski rad. Nebojša i Marija su sudbonosno "da" izgovorili 24. januara 2019. godine, a svemu je prethodio susret u pozorištu.

"Na fakultetu smo dobili zadatak da napišemo seminarski rad o predstavama koje smo gledali, a ja sam pogledala nekoliko u nacionalnom teatru u kojima je glumio Nebojša. Njegova gluma toliko me je dirnula da sam mu prišla posle jednog izvođenja sa željom da mu postavim nekoliko pitanja o njegovim ulogama", otkrila je ranije Marija za Gloriju.

Marija Kundačina, Dubrovnik Foto: Printscreen/Instagram/marijamajakundaciina

Sa druge strane, poznati glumac se svojevremeno prisetio njihovog prvog razgovora koji je ubrzo prerastao u dublju povezanost.

"Pošto posle predstave najčešće nisam u stanju da mislim kako treba, zamolio sam Mariju da se čujemo sutradan. Želeo sam da u međuvremenu malo razmislim i, u slavu nauke, dam odgovarajuće i suvisle odgovore. I eto, sutradan smo se čuli i razgovarali, naravno u pozorištu i o pozorištu, a među nama su se odmah javile simpatije, prepoznali smo se", ispričao je Kundačina, ističući kako je njihov odnos od samog početka bio pun razumevanja:

Pogledajte fotografije Nebojše i Marije Kundačina:

1/7 Vidi galeriju Marija i Nebojša Kundačina Foto: Printscreen/Instagram/MarijaMajaKundacina, Printscreen/Instagram/marijamajakundaciina

"Među nama je od početka sve nekako romantično i baš onako kako i treba da bude, ukoliko išta može da bude romantično u ovom brzom i ludom vremenu. Divno je kad se dvoje ljudi pronađu i prepoznaju. Kad je prava osoba u pitanju, onda se sve dešava lako, bez ikakvih strategija i planova, pa je i venčanje došlo nekako spontano. Imamo dosta istih interesovanja, za glumu, muziku. Mnogo čitamo, ali uglavnom vezano za glumu, delimo sličan osećaj za dobre stvari i zajednički to sve doživljavamo kao neko ushićenje."

Pogledajte video: Mirka Vasiljević pokazala luksuzni stan