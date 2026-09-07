Slušaj vest

Kajli Džener, zvezda rijaliti programa "The Kardashians", objavila je na svom Jutjub kanalu video u kom je prikazala napredak radova na svojoj "kući iz snova". Obilazak gradilišta dolazi šest godina nakon što je za 15 miliona dolara kupila imanje u kalifornijskom Hiden Hilsu.

"Idem na gradilište. Moram da odobrim nekoliko stvari, a vi idete sa mnom", najavila je 29-godišnja preduzetnica na početku snimka. Vlog je započela obilaskom dvorišta, gde je pokazala žbunove lavande, "drevna" stabla maslina i prostor za budući ružičnjak, za koji kaže da ga želi jer "jednostavno želi da bude princeza".

Nakon što je pohvalila prilaz od stare kaldrme, opisavši ga kao "nestvaran", ušla je u objekat koji je nazvala svojom "prelepom italijanskom kućom iz snova". Tamo je pokazala podove od "starog, prelepog drveta" i birala nijansu gipsa za glavne prostorije.

Detalji budućeg doma

U snimku je prikazala i "stari kamin u delovima" koji će, zajedno sa starom ciglom, biti postavljen u ulaznom delu. U kuhinji je pokazala elemente koji još čekaju farbanje, a obilazak je nastavila kroz prostorije sa još jednim kaminom, teretanom u podrumu i spa zonom. Posebno je izdvojila kupatila za goste, opisujući kamen kao "neverovatan", a pločice kao "vintež". Obilazak završava kadrovima spoljašnjeg dela imanja, na kom se nalaze sportski teren sa šljunkovitom podlogom, fontana i peć za picu.

Pogledajte u galeriji fotografije Kajli Džener:

1/15 Vidi galeriju Kajli Džener pozira u bikiniju Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

"To je to što se tiče današnjih odluka i vesti. Veoma sam uzbuđena. Dugo radim na ovome i jedva čekam da sve bude završeno i da se uselim", poručila je na kraju.

Kajli je imanje površine dva hektara kupila u aprilu 2020. godine, istog meseca kada je za 36.5 miliona dolara pazazarila i rezidenciju u Holmbi Hilsu. Iako u početku nije planirala da dokumentuje izgradnju, obožavaocima je objasnila da je promenila odluku jer su informacije o kući "iako već svuda na internetu".

Pogledajte video: Kajli Džener se uplašila sebe sa filterom starice