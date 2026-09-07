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Ćerka poznatog TV lica Jovana Memedovića, Maša Memedović, ponovo je privukla pažnju obožavalaca na društvenim mrežama prikazavši detalje iz svog doma. Otkrila je da se prvi put oprobala u pravljenju domaćeg džema od šljiva. Uz pesmu Zdravka Čolića "Šljive su rodile", korak po korak je dokumentovala čitav postupak, od pripreme voća do kuvanja.

Pratiocima je otkrila i da u recept, pored osnovnih sastojaka poput šljiva i šećera, uvek stavlja cimet i vanilin šećer radi lepše arome. Njen kulinarski poduhvat i okretanje pripremi domaće zimnice naišli su na opšte oduševljenje i brojne komplimente pratilaca.

Pogledajte u galeriji kako Maša Memedović pravi džem:

1/4 Vidi galeriju Maša Memedović pravi džem od šljiva Foto: Printscreen/Instagram/masamemedovic

Strast prema restauraciji i odbačenom nameštaju

Ovo nije prvi put da Maša oduševljava pratioce neobičnim potezima. Svojevremeno je na mrežama podelila situaciju kada je pored kontejnera primetila odbačeni sto. Nakon kraćeg dvoumljenja, odlučila je da ga ponese kući i vrati mu stari sjaj restauracijom.

"Ja prosto ne mogu da ne zastanem kad vidim nameštaj na ulici", iskreno je napisala tom prilikom.

Maša Memedović restaurirala stari sto Foto: Printscreen/Instagram/masamemedovic

Sreća u privatnom životu i bračne vode

Podsećamo, Maša Memedović se u septembru 2023. godine udala za Bogosava Apostolovića, koji izbegava medijsko eksponiranje.

Njih dvojica su godinama bili u vezi, a veridbu je objavila krajem septembra 2022. godine tokom zajedničkog letovanja na Rodosu. Maša radi kao filmski montažer i fotograf, a ujedno važi za influenserku koja na društvenim mrežama promoviše prave vrednosti i održiv način života.

Pogledajte video: Svadba Maše Memedović