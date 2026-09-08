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Dok venčanje Lazara Ristovskog i 39 godina mlađe Anice Lazić već danima privlači pažnju javnosti, njegova bivša supruga Danica Ristovski vreme je provodila daleko od Beograda. Sada je osvanula i fotografija glumice sa Zlatibora sa Nacionalnog festivala filma i televizije, gde je bila u društvu dugogodišnje prijateljice i koleginice Milice Milše.

Danica Ristovski i Milica Milša zajedno na Zlatiboru nakon venčanja Lazara Ristovskog i Anice Lazić Foto: Instagram/milicamilsaisakovic

Milica je na svom Instagram profilu objavila zajedničku fotografiju sa Danicom i pokazala deo atmosfere sa Zlatibora. Dve glumice, koje godinama neguju blisko prijateljstvo, veče su provele zajedno nakon dodele nagrada.

Danica se za ovu priliku opredelila za elegantnu crnu haljinu, a na fotografiji je pozirala nasmejana i vidno raspoložena.

Pogledajte u galeriji kako Danica uživa nakon razvoda braka:

1/8 Vidi galeriju Danica Ristovski - život nakon razvoda Foto: prinscreen/instagram/milicamilsaisakovic

Njeno pojavljivanje privuklo je dodatnu pažnju upravo zbog toga što je Lazar Ristovski nedavno sklopio brak sa Anicom Lazić, dok se Danica povodom venčanja svog bivšeg supruga nije javno oglašavala.

Danica i Lazar razveli se posle više od četiri decenije braka

Danica i Lazar Ristovski decenijama su važili za jedan od najpoznatijih glumačkih parova na domaćoj sceni. Njihov razvod zato je svojevremeno izazvao veliko interesovanje javnosti, posebno jer su iza sebe imali više od 40 godina zajedničkog života.

Lazar Ristovski,Danica Ristovski Foto: Damir Dervišagić

Lazar je nakon razvoda govorio o njihovom razlazu i objasnio da je do njega došlo nakon što se ljubav između njih ugasila.

Nedugo potom u javnosti je otkriveno da je glumac u vezi sa koleginicom Anicom Lazić, koja je od njega mlađa 39 godina. Njihova romansa od samog početka bila je pod lupom javnosti, a velika razlika u godinama često je izazivala komentare na društvenim mrežama.

Lazar Ristovski,Danica Ristovski Foto: Damir Dervišagić

Lazar i Anica ipak nisu dozvolili da reakcije utiču na njihov odnos, a svoju ljubav sada su krunisali i brakom. Anica je nakon venčanja svom prezimenu dodala i Ristovski.

Danica se nije oglašavala o njihovom venčanju

Iako Danica Ristovski nije komentarisala brak svog bivšeg supruga sa Anicom, o njenom navodnom stavu prema Lazarovom ponašanju nakon razvoda ranije se govorilo u medijima.

Pogeldajte u galeriji kako je izgledalo intimno venčanje para:

1/7 Vidi galeriju Lazar Ristovski i Anica Lazić venčali su se na intimnoj ceremoniji daleko od očiju javnosti Foto: Printscreen/ Instagram/ sofijamilo, Printscreen/Instagram/anicalazicristovski

Izvor Kurira je otrkio da je glumica o tome razgovarala sa pojedinim kolegama tokom snimanja serije.

Danica se i pojedinim kolegama sa seta serije požalila da joj nije jasno što sve to treba Lazaru u ovim godinama i zbog čega se tako kompromituje u javnosti. Rekla je i da treba da ga bude sramota zbog svega, zbog njihove dece koja sve ovo gledaju i čitaju - kazao je svojevremeno izvor za "Kurir".

Video: Danica Ristovski o radu sa Lazarom