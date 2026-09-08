Kara Delevinj na Nedelji mode u Parizu nakon rehabilitacije

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Kara Delevinjponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama, ovoga puta fotografijom iz kreveta na kojoj pozira u toplesu, bez šminke i u potpuno opuštenom izdanju.

Kara Delevinj pozira u toplesu u krevetu sa mačkom Foto: caradelevingne/Instagram

Britanska manekenka, glumica i pevačica objavila je niz privatnih trenutaka na Instagramu, ali je upravo kadar iz spavaće sobe izazvao najviše reakcija. Kara je na fotografiji nosila samo sive bokserice, dok je u naručju držala svoju mačku koja joj je prekrivala deo grudi.

Uz fotografiju je kratko napisala:

"Maženje."

Kara Delevinj pozira u toplesu u krevetu sa mačkom Foto: caradelevingne/Instagram

Delevinj je pokazala i druge trenutke iz svakodnevice, među kojima su fotografije sa partnerkom Minke, sa kojom je u vezi od 2022. godine, kao i kadrovi sa terase i uživanja na suncu.

Sve slobodnija pred kamerama

Njena najnovija objava dolazi nedugo nakon veoma zapaženog fotografisanja za letnje izdanje magazina "Playboy", za koje je Kara pozirala u provokativnim izdanjima i otvoreno govorila o odnosu prema svom telu i seksualnosti.

Delevinj je tada ispisala i istoriju magazina kao prva javno deklarisana lezbejka na štampanoj naslovnici američkog izdanja "Playboya".

Kara Delevinj Foto: Xavier Collin / Image Press Agency / Avalon / Profimedia

Fotografisanje je za nju, kako je objasnila, imalo drugačije značenje od ranijih snimanja tokom kojih je otkrivala telo. Ovoga puta želela je da sve bude pod njenim uslovima i da se pred kamerom oseća slobodno i sigurno.

Govoreći o golotinji, Kara je priznala da danas na nju gleda znatno opuštenije i da joj je zabavno da bude naga, što se može videti i u njenim novijim profesionalnim projektima.

Kara Delevinj sve ozbiljnije ulazi u muzičke vode

Pored manekenstva i glume, Delevinj je tokom 2026. godine snažnije zakoračila i u svet muzike.

Pogledajte u galeriji fotografije manekenke tokom borbe sa zavisnošću:

1/6 Vidi galeriju Kara Delevinj tokom borbe sa heroinom Foto: Profimedia, BBC / Ferrari / Profimedia

U maju je objavila pesme "I Forgot" i "Out of My Head", dok je potom predstavila i numeru "Crazy, Baby". Spot za poslednju pesmu privukao je pažnju smelim scenama u kojima Kara pleše u donjem vešu i pozira u toplesu, prekrivajući grudi rukama.

Njen prvi studijski album "Not Normal" trebalo bi da bude objavljen 25. septembra 2026. godine.

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