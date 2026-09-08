Intimne fotografije gole manekenke u krevetu zapalile mreže: Grudi prekrila mačkom, a ispod pokrivača nema ničega
- Kara Delevinj privukla je pažnju fotografijom iz kreveta na kojoj je u toplesu, bez šminke, dok joj mačka prekriva deo grudi.
- Objavila je i druge privatne trenutke sa partnerkom Minke, a nedavno je izazvala reakcije i provokativnim fotografisanjem za 'Playboy'.
Kara Delevinjponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama, ovoga puta fotografijom iz kreveta na kojoj pozira u toplesu, bez šminke i u potpuno opuštenom izdanju.
Britanska manekenka, glumica i pevačica objavila je niz privatnih trenutaka na Instagramu, ali je upravo kadar iz spavaće sobe izazvao najviše reakcija. Kara je na fotografiji nosila samo sive bokserice, dok je u naručju držala svoju mačku koja joj je prekrivala deo grudi.
Uz fotografiju je kratko napisala:
"Maženje."
Delevinj je pokazala i druge trenutke iz svakodnevice, među kojima su fotografije sa partnerkom Minke, sa kojom je u vezi od 2022. godine, kao i kadrovi sa terase i uživanja na suncu.
Sve slobodnija pred kamerama
Njena najnovija objava dolazi nedugo nakon veoma zapaženog fotografisanja za letnje izdanje magazina "Playboy", za koje je Kara pozirala u provokativnim izdanjima i otvoreno govorila o odnosu prema svom telu i seksualnosti.
Delevinj je tada ispisala i istoriju magazina kao prva javno deklarisana lezbejka na štampanoj naslovnici američkog izdanja "Playboya".
Fotografisanje je za nju, kako je objasnila, imalo drugačije značenje od ranijih snimanja tokom kojih je otkrivala telo. Ovoga puta želela je da sve bude pod njenim uslovima i da se pred kamerom oseća slobodno i sigurno.
Govoreći o golotinji, Kara je priznala da danas na nju gleda znatno opuštenije i da joj je zabavno da bude naga, što se može videti i u njenim novijim profesionalnim projektima.
Kara Delevinj sve ozbiljnije ulazi u muzičke vode
Pored manekenstva i glume, Delevinj je tokom 2026. godine snažnije zakoračila i u svet muzike.
Pogledajte u galeriji fotografije manekenke tokom borbe sa zavisnošću:
U maju je objavila pesme "I Forgot" i "Out of My Head", dok je potom predstavila i numeru "Crazy, Baby". Spot za poslednju pesmu privukao je pažnju smelim scenama u kojima Kara pleše u donjem vešu i pozira u toplesu, prekrivajući grudi rukama.
Njen prvi studijski album "Not Normal" trebalo bi da bude objavljen 25. septembra 2026. godine.
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