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Finska influenserka Olivija Oras preminula je u 27. godini nakon komplikacija koje su se dogodile tokom estetskog zahvata u privatnoj klinici u Helsinkiju. Njena iznenadna smrt potresla je javnost, a sada su poznati i novi detalji tragedije – njeni roditelji podneli su krivičnu prijavu zbog okolnosti pod kojima je njihova ćerka izgubila život.

Olivija je preminula 2. septembra 2026. godine. Prve informacije govorile su samo da je njena smrt povezana sa "neuspešnom medicinskom procedurom", dok porodica zbog ogromnog gubitka nije želela da iznosi detalje.

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

1/6 Vidi galeriju Finska influenserka Olivija Oras koja je preminula u 27. godini nakon estetskog zahvata Foto: instagram/ladyoliviaoras

Međutim, finski javni servis Yle naknadno je objavio da se tragedija dogodila tokom liposukcije u jednoj privatnoj klinici u Helsinkiju.

Prema informacijama do kojih je došao Yle, problemi su nastali tokom anestezije, kada je Olivija izgubila svest. Prebačena je u bolnicu, gde je uprkos pokušajima lekara da je spasu preminula.

Roditelji Olivije Oras podneli krivičnu prijavu

Njeni roditelji, umetnica Johana Oras i trgovac umetninama Reijo Oras, potvrdili su finskom javnom servisu da je zbog smrti njihove ćerke podneta krivična prijava koja se odnosi na privatnu kliniku u Helsinkiju.

Prijava je podneta zbog sumnje na teško prouzrokovanje smrti iz nehata. Roditelji smatraju da klinika snosi odgovornost za ono što se dogodilo njihovoj ćerki.

Foto: instagram/ladyoliviaoras

Ipak, slučaj je još u ranoj fazi. Za sada nije potvrđeno da je policija pokrenula formalnu istragu, niti je bilo koja osoba označena kao osumnjičena.

Olivijina smrt posebno je potresla Finsku jer je bila jedno od prvih prepoznatljivih domaćih lica sa društvenih mreža. Popularnost je stekla još kao tinejdžerka, a u jednom trenutku pratilo ju je oko 40.000 ljudi.

Njena priča našla se i u dokumentarnom filmu "The Perfect Selfie" iz 2017. godine, koji je pratio njen život i pritiske sa kojima se suočavala kao mlada zvezda društvenih mreža.

Kasnije se povukla iz intenzivnog života pred kamerama i bavila se poslovima u marketingu, modi i drugim oblastima.

Foto: instagram/ladyoliviaoras

Nekoliko dana ranije slavila sa partnerom u Norveškoj

Posebnu težinu čitavoj tragediji daje jedna od poslednjih Olivijinih objava na Instagramu.

Samo nekoliko dana pre smrti boravila je u Norveškoj sa partnerom Oskarom Komulajnenom, gde su slavili njegov rođendan. Par je uživao u večeri u restoranu sa Mišelinovom zvezdom u Bekjarviku, a Olivija je fotografije sa putovanja objavila 30. avgusta.

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