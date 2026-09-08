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Mlada Hrvatica iz Beča Lucija Šišić preminula je u 22. godini. Lucija je 2024. godine osvojila je titulu mis Austrije.

Vest o njenoj preranoj smrti objavio je porodični prijatelj Miroslav Piplica, koji se od nje oprostio emotivnom porukom.

"Otišla je naša Lucija, prerano i zauvek", napisao je.

Lucija je bila jedno od prepoznatljivih mladih lica hrvatske zajednice u Austriji. Rođena je u Beču, dok su njeni roditelji poreklom iz Bosanske Posavine. Otac Ivo Šišić dolazi iz Odboja kod Brčkog, odnosno Dubrava, a majka Manda iz Ulovića kod Brčkog.

Iako je odrasla u Austriji, Lucija je bila snažno vezana za svoje korene. Kod kuće je govorila maternji, rado je odlazila u Bosnu i Hercegovinu, gde je posećivala baku, a često je isticala koliko joj znače porodica, maternji jezik i nasleđe roditelja.

"Iako sam rođena u Beču, ja rado posećujem svoju Bosnu", govorila je svojevremeno.

Lucija je bila i jedna od takozvane "odrasle srčane dece", odnosno osoba rođenih s urođenom srčanom manom, te članica austrijskog udruženja Herzkinder Österreich.

Šira javnost upoznala ju je početkom 2024. godine. U januaru je u bečkom Lugner Sitiju proglašena za mis Beča, čime je izborila priliku da predstavlja austrijsku prestonicu na izboru za mis Austrije.

Samo nekoliko meseci kasnije ostvarila je još veći uspeh i ponela titulu Miss Austrije 2024. godine. Na izboru održanom u sklopu Fashion Weeka kandidatkinje nisu ocenjivane samo prema izgledu, već su važnu ulogu imali inteligencija, harizma i nastup.

Lucija je tada osvojila žiri i privukla veliku pažnju austrijske, ali i hrvatske javnosti. Bila je studentkinja Bečkog univerziteta, a oni koji su je poznavali opisivali su je kao vedru, skromnu i talentovanu devojku.

Njena majka Manda nakon velikog uspeha s ponosom je govorila o svojoj ćerki i otkrila da je Lucija, osim modelinga, imala niz drugih interesovanja i talenata. Volela je da crtati i peva, a majka ju je opisala kao devojku "punu talenata".

Upravo se njene ličnosti i topline u oproštaju prisetio i Miroslav Piplica.

"Lucija je bila devojka izuzetne lepote, ali pre svega mlada osoba čiji su osmeh, dobrota i toplina ostavljali trag u srcima ljudi koji su je poznavali", napisao je.

Podsetio je i na njene uspehe na izborima lepote te istakao kako je bila veliki ponos svojih roditelja, ali i hrvatske zajednice u Austriji.

"Danas su sve reči premale pred boli njenih roditelja i porodice. Ne postoji veća tuga od gubitka deteta", poručio je.

Od Lucije se na kraju oprostio rečima koje najbolje dočaravaju tugu koja je ostala nakon njena preranog odlaska.

"Draga Lucija, prerano si otišla, ali uspomena na tebe ostaće zauvek među nama. Neka te dragi Bog primi u svoje kraljevstvo, a tvojim roditeljima i porodici podari snagu da izdrže ovu neizmernu bol. Počivaj u miru Božjem, dragi naš anđele."

Okolnosti i uzrok njene smrti zasad nisu javno objavljeni.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

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