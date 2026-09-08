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22-godišnja manekenka Lucija Šišić, koja je pre dve godine ponela titulu mis Austrije, preminula je usled srčanog zastoja. Naime, Lucija je od rođenja patila od defekta srčanog zaliska i imala je čak sedam operacija tokom odrastanja, prenosi Story.hr.

Vest o njenoj preranoj smrti objavio je porodični prijatelj Miroslav Piplica, koji se od nje oprostio kratkom, emotivnom porukom.

"Otišla je naša Lucija, prerano i zauvek", napisao je.

Lucija je rođena u Beču, dok su njeni roditelji poreklom iz Bosanske Posavine. Otac Ivo Šišić i majka Manda dolaze iz okoline Brčkog. Iako je rođena u Beču, Lucija je često isticala kako je ponosna na svoje korene.

Godine 2024. je krunisana kao mis Austrije, čime je postala zvanična kraljica lepote te zemlje. S obzirom na to da nakon njene pobede nije održan nijedan drugi izbor za mis Austrije, titulu je zadržala sve do svoje smrti.

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