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Venčanje Lazara Ristovskog i 39 godina mlađe Anice Lazić ponovo je u centar pažnje vratilo i njegov privatni život, a posebno brak sa glumicom Danicom Ristovski, sa kojom je proveo više od četiri decenije. Pre nego što je sa Anicom započeo novo životno poglavlje, Lazar je godinama važio za polovinu jednog od najpoznatijih i najdugovečnijih glumačkih parova na domaćoj sceni.

Lazar Ristovski,Danica Ristovski i Petar Ristovski Foto: Damir Dervišagić

Ljubavna priča Lazara i Danice počela je mnogo pre popularnosti, velikih filmskih uloga i života pod budnim okom javnosti. Upoznali su se još tokom studija glume, a Lazar je kasnije njihov prvi susret opisivao kao ljubav koja se rodila praktično u školskoj klupi.

- Upoznali smo se na Akademiji. Bila je to ljubav iz školske klupe. Istina je da je velika lista glumačkih bračnih parova, ali mislim da je taj procenat znatno manji nego, recimo, u svetu doktora. Mada su, na neki način, i glumci doktori. Za dušu - ispričao je Lazar Ristovski svojevremeno za medije.

Danica je, takođe, govorila da ju je Lazar privukao čim ga je upoznala na prvoj godini studija. Njegov šarm i izgled nisu joj promakli, a studentsko poznanstvo ubrzo je preraslo u vezu koja će obeležiti naredne decenije njihovih života.

Lazar Ristovski,Danica Ristovski Foto: Damir Dervišagić

Venčali se 1980. godine i dobili dva sina

Danica i Lazar venčali su se 1980. godine, a tokom braka dobili su dvojicu sinova, Petra i Jovana. Porodica je dugo bila jedno od najvažnijih uporišta njihovog zajedničkog života, dok su oboje paralelno gradili uspešne glumačke karijere.

Iako su radili isti posao, godinama su uspevali da privatni život uglavnom drže dalje od skandala koji često prate poznate parove. U intervjuima nisu često otkrivali detalje iz svog doma, ali su povremeno govorili o tome šta smatraju važnim za opstanak dugog odnosa.

Lazar Ristovski sa sinom Petrom i bivšom suprugom Danicom Ristovski Foto: Dragana Udovičić

Danica je jednom prilikom jasno rekla da ne veruje da postoji jedna formula koja može da sačuva svaki brak.

- Ne postoji univerzalni recept za očuvanje braka jer su u pitanju ljudi različitih karaktera. Bitni su poštovanje i ljubav - istakla je glumica.

Upravo su međusobno razumevanje i činjenica da pripadaju istoj profesiji godinama predstavljani kao jedna od tajni njihovog odnosa. Lazar je svojevremeno govorio da partneri koji se suočavaju sa sličnim profesionalnim problemima mogu lakše da razumeju jedno drugo.

Imali su i neobičan dogovor zbog ljubavnih scena

Lazar Ristovski,Danica Ristovski Foto: Damir Dervišagić

Jedan detalj iz njihovog braka godinama je posebno privlačio pažnju. Kako su domaći mediji pisali još dok su Lazar i Danica bili zajedno, na početku odnosa navodno su napravili dogovor u vezi sa intimnim scenama pred kamerama - Lazar je mogao da ih snima, dok Danica nije.

Taj dogovor često se navodio kao jedna od zanimljivosti iz njihovog dugog zajedničkog života, mada su njih dvoje mnogo češće isticali poverenje, ljubav, decu i toleranciju kao ono što ih je održalo zajedno.

Van glume, važan deo porodičnih trenutaka bilo je i jedrenje. Lazar je godinama poznat kao veliki zaljubljenik u ovaj sport, a tu strast preneo je i na sinove Petra i Jovana. Porodica je zajedno provodila leta na Jadranu, a Lazar se sa sinovima čak takmičio i na regatama.

Pogledajte u galeriji kako izgleda njihova kuća na moru:

1/6 Vidi galeriju Lazar Ristovski kuća na moru Foto: Printscreen/Instagram/Lazar.Ristovski

Jedrilica "Aurora" bila je mesto na kojem su Ristovski provodili veliki deo slobodnog vremena, daleko od kamera i filmskih setova. Lazar je svojevremeno govorio da su upravo njegovi sinovi nasledili njegovu ljubav prema plovidbi i da su mu često bili članovi posade.

Posle 42 godine stigla vest o razvodu

Zbog slike koju su godinama ostavljali u javnosti, vest da se Danica i Lazar razvode 2022. godine mnoge je iznenadila. Iza njih su tada bile 42 godine braka i još duža ljubavna priča, koja je počela u studentskim danima.

Lazar se ubrzo i sam oglasio i naglasio da razlog kraha njihovog odnosa nije bila treća osoba.

Foto: Vuk Marković

- Nismo se razišli zbog neke druge žene ili nekog drugog muškarca - izjavio je tada za magazin "Gloria".

Glumac je govorio da se njihov odnos vremenom promenio i da je odluka o razvodu bila rezultat toga što je zajednički život došao do kraja, a ne nekog iznenadnog skandala. Danica je, sa druge strane, nakon razvoda uglavnom izbegavala da o bivšem suprugu i njihovom razlazu detaljno govori u javnosti.

Pogledajte u galeriji kadrove sa venčanja Lazara i Anice:

1/7 Vidi galeriju Lazar Ristovski i Anica Lazić venčali su se na intimnoj ceremoniji daleko od očiju javnosti Foto: Printscreen/ Instagram/ sofijamilo, Printscreen/Instagram/anicalazicristovski

Posle razvoda Lazar je započeo vezu sa Anicom Lazić. Njihova romansa privukla je ogromnu pažnju prvenstveno zbog razlike od 39 godina.

Video: Danica Ristovski o radu sa Lazarom