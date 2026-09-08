Glumica potpuno gola proslavila 60. rođendan: Udala se za milijardera, ne koristi botoks, a izgleda brutalno (FOTO)
- Salma Hajek je 60. rođendan proslavila golom fotografijom u moru, uz poruku '60 i zahvalna'.
- Objava je za deset sati prikupila više od 690 hiljada lajkova i izazvala veliku pažnju na mrežama.
Salma Hajek je za svoj 60. rođendan odbacila odeću i pozirala u moru, a prizori koje je podelila s milionima pratilaca u samo nekoliko sati izazvali su lavinu reakcija.
Salma Hajek je početkom septembra zakoračila u sedmu deceniju života, a jubilarni 60. rođendan odlučila je da obeleži fotografijama kojima je privukla veliku pažnju svojih pratilaca.
Salma je pred kamerom pozirala gola u moru, dok su joj telo diskretno prekrivali voda i talasi.
Uz fotografije joj nije bio potreban opširan opis.
"60 i zahvalna", poručila je kratko.
Objava je izazvala veliku pažnju na društvenim mrežama, a za samo deset sati prikupila je više od 690 hiljada lajkova.
Hajek već godinama privlači pažnju mladolikim izgledom, a nedavno je otkrila i neke od svojih pomalo neobičnih trikova kojima, kako kaže, održava izgled. Glumica tvrdi da nije ljubiteljka botoksa, te da se oslanja na meditaciju i tretmane radiofrekvencijom.
U galeriji pogledajte fotografije Salme Hajek u bikiniju:
Posebno je zanimljivo što je više puta isticala da nije velika ljubiteljka klasičnog vežbanja. Umesto dugih treninga pokušava da pravilno drži telo i aktivira mišiće tokom svakodnevnih aktivnosti, a praktikuje i restorativnu jogu.
Hajek je poslednjih godina otvoreno govorila i o starenju, te pokazala da se svojih godina nimalo ne stidi. U maju 2025. je ostvarila još jedan zapažen trenutak kada se pojavila na naslovnici izdanja Sports Illustrated Swimsuit, a tada je otkrila da nije očekivala da će joj se takva prilika dogoditi u kasnijem životnom dobu.
U galeriji pogledajte fotografije Salme Hajek sa suprugom milijarderom Fransoom-Anrijem Pinoom:
Glumica iza sebe ima karijeru dugu više od tri decenije, a svetsku slavu stekla je ulogama u filmovima poput "Desperado", "Od sumraka do svitanja" i "Frida". Za ulogu meksičke slikarke Fride Kalo bila je nominovana i za Oskara za najbolju glavnu glumicu.
Od 2009. godine je u braku s francuskim milijarderom Fransoom-Anrijem Pinoom, s kojim ima ćerku Valentinu Palomu.
Video: Salma Hajek u nikad dubljem dekolteu