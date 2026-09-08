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Jelena Gavrilović imala je početkom septembra priliku da uživa u pravom rokenrol spektaklu u Zagrebu, ali veče za nju nije ostalo upamćeno samo po koncertu. Srpska glumica našla se u društvu članova čuvene supergrupe "Hollywood Vampires", a među fotografijama koje je podelila sa pratiocima posebno se izdvojio kadar sa Džonijem Depom.

Foto: printscreen/instagram/jelenagavrilovicofficial

Grupa "Hollywood Vampires", koju čine Alis Kuper, Džo Peri, Džoni Dep i Tomi Henriksen, nastupila je 3. septembra u Areni Zagreb. Koncert je prvobitno bio planiran u pulskoj Areni, ali je zbog tehničkih zahteva produkcije premešten u Zagreb, dok su datum i vreme ostali nepromenjeni. Bio je to ujedno i prvi nastup ove supergrupe u Hrvatskoj.

Jelena Gavrilović bila je među publikom, a nakon koncerta nije skrivala koliko ju je nastup oduševio. Na društvenim mrežama objavila je nekoliko fotografija i deo atmosfere iz Arene, ali je najviše pažnje izazvala njena zajednička fotografija sa Džonijem Depom.

Jelena Gavrilović pozirala sa Džonijem Depom

Ipak, čini se da Dep nije bio njen favorit te večeri. Glumica je u opisu objave u prvi plan stavila gitaristu Tomija Henriksena, uz šaljivu poruku upućenu holivudskoj zvezdi.

Foto: printscreen/instagram/jelenagavrilovicofficial

"Moj omiljeni Vampir Tomi Henriks. Izvini, Džoni Dep. Neverovatna noć, ubistven šou. Hollywood Vampires", napisala je Jelena uz fotografije.

"Hollywood Vampires" su osnovani 2012. godine, a iza projekta stoje Alis Kuper, Džo Peri i Džoni Dep. Ideja benda od početka je bila da oda počast velikim imenima rokenrola, naročito muzičarima iz sedamdesetih godina. Tomi Henriksen kasnije se priključio postavi, a bend je do sada objavio dva studijska albuma.

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