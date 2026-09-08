Anica samo za haljinu i cipele pukla skoro 2.300 evra: Isplivali svi detalji luksuznog stajlinga sa venčanja Lazara Ristovskog i 39 godina mlađe glumice
- Anica Lazić se udala za Lazara Ristovskog i za venčanje odabrala svedenu, luksuznu belu kombinaciju. Haljina je potpis Viktorije Bekam, a salonke Jimmy Choo.
- Na Instagramu je otkrila brendove svog svadbenog stajlinga, dok su mladenci posle venčanja otputovali na medeni mesec u Italiju.
Glumica Anica Lazić nedavno je stala na ludi kamen sa 39 godina starijim kolegom Lazarom Ristovskim, a o detaljima njihovog intimnog venčanja i dalje se sa velikim interesovanjem priča.
Anica je za ovaj poseban dan odabrala besprekornu eleganciju i zablistala u punom sjaju, iznenadivši mnoge svedenim, ali izuzetno luksuznim modnim izborom.
Luksuzan stajling za venčanje
Na svojoj objavi na Instagramu, Anica je odgovarala na pitanja pratiolaca i otkrila koji brendovi stoje iza njenog svadbenog izdanja. Iako nije govorila o ciframa, mi smo istražili i saznali tačne cene ovih prestižnih komada.
Modni izbor sa potpisom svetske elite
Za ključni komad, midi belu haljinu minimalističkog i prefinjenog kroja zaslužna je svetska modna ikona Viktorija Bekam. Ova elegantna kreacija, koja idealno ističe siluetu, na zvaničnom sajtu brenda košta $1.290,00 (što iznosi oko 1.185 evra).
Ipak, celokupan izgled ne bi bio potpun bez vrhunske obuće. Anica je stajling zaokružila elegantnim belim salonkama sa visokom štiklom koje potpisuje luksuzni brend Jimmy Choo, a čija je cena 1.095,00 evra.
Spajanjem krecije Viktorije Bekam i Jimmy Choo obuće, Anica je pokazala da je manje uvek više, jednostavne linije, vrhunski kroj i vanvremenska bela boja stvorili su izdanje o kom će se još dugo pričati.
Mladenci su otputovali i na medeni mesec u Italiju odakle je nedavno objavila slike na instagramu:
(Kurir.rs/Mondo)
VIDEO: Lazar i Anica Ristovski