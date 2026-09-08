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Glumica Anica Lazić nedavno je stala na ludi kamen sa 39 godina starijim kolegom Lazarom Ristovskim, a o detaljima njihovog intimnog venčanja i dalje se sa velikim interesovanjem priča.

Anica je za ovaj poseban dan odabrala besprekornu eleganciju i zablistala u punom sjaju, iznenadivši mnoge svedenim, ali izuzetno luksuznim modnim izborom.

Luksuzan stajling za venčanje

Na svojoj objavi na Instagramu, Anica je odgovarala na pitanja pratiolaca i otkrila koji brendovi stoje iza njenog svadbenog izdanja. Iako nije govorila o ciframa, mi smo istražili i saznali tačne cene ovih prestižnih komada.

Modni izbor sa potpisom svetske elite

Za ključni komad, midi belu haljinu minimalističkog i prefinjenog kroja zaslužna je svetska modna ikona Viktorija Bekam. Ova elegantna kreacija, koja idealno ističe siluetu, na zvaničnom sajtu brenda košta $1.290,00 (što iznosi oko 1.185 evra).

Ipak, celokupan izgled ne bi bio potpun bez vrhunske obuće. Anica je stajling zaokružila elegantnim belim salonkama sa visokom štiklom koje potpisuje luksuzni brend Jimmy Choo, a čija je cena 1.095,00 evra.

Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicristovski

Spajanjem krecije Viktorije Bekam i Jimmy Choo obuće, Anica je pokazala da je manje uvek više, jednostavne linije, vrhunski kroj i vanvremenska bela boja stvorili su izdanje o kom će se još dugo pričati.

Mladenci su otputovali i na medeni mesec u Italiju odakle je nedavno objavila slike na instagramu:

VIDEO: Lazar i Anica Ristovski