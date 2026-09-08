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Neprijatan trenutak iz britanske emisije "This Morning" proširio se društvenim mrežama i izazvao brojne kritike na račun glumice Mirijam Margolis. 85-godišnja glumica našla se na meti optužbi za rasizam nakon što je voditelja Endija Pitersa počela da ispituje o njegovom poreklu i boji kože.

Margolis je publici najpoznatija po ulozi profesorke Pomone Mladice u filmovima o Hariju Poteru, dok je 56-godišnji Endi Piters već decenijama dobro poznato lice britanske televizije. Tokom karijere radio je na emisijama poput "Top of the Pops" i "Live & Kicking", a danas se redovno pojavljuje u emisiji "Good Morning Britain".

Počela da ga ispituje o poreklu

Piters je prošlog četvrtka s Kristin Lampard vodio emisiju "This Morning", u kojoj je Margolis gostovala kako bi predstavila svoju knjigu "Miriam's Full English". U jednom trenutku je oponašala severnoirski akcenat voditeljke Kristin, a zatim se okrenula Pitersu i upitala ga kojim akcentom on inače govori i odakle potiče.

"Ovo je moj uobičajeni akcenat. Kako to mislite, šta sam? Ja sam ja", odgovorio joj je Piters, koji je delovao zatečeno.

Margolis je zatim nastavila s pitanjima. "Ali ti si mešanog porekla, zar ne? Otac ti je crnac, a majka bjelkinja?", upitala ga je. "Ne, oba su mi roditelja crnci", ispravio ju je Piters.

Glumica je iznenađeno ponovila: "Oba roditelja su ti crnci?" Piters je pokušao da ublaži neprijatnu situaciju šalom na račun televizijske šminke. "Šta su to stavili na mene? Izgledam li svetlije nego inače?", našalio se.

Foto: Ken McKay/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

Upotrebila izraz koji se smatra uvredljivim

Margolis je potom Pitersovu boju kože opisala izrazom "high yella", zastarelim i uvredljivim američkim nazivom za crnu osobu svetlije puti. Kada ju je Piters pitao šta taj izraz znači, Margolis se nasmejala. "Tako u Americi kažu za nekoga ko nije izrazito crn", objasnila je. Piters je iznenađeno odgovorio: "Nisam ni znao da postoje nijanse."

"Postoje nijanse", odgovorila mu je. Piters je zatim otkrio da su producenti emisije, koji su mu se javljali preko slušalice, počeli da se brinu zbog smera u kom je razgovor krenuo.

"Nemojte biti nervozni", poručila im je Margolis i dodala: "Svi su dobrodošli. Upravo o tome želimo da govorimo u knjizi, o uključivosti."

ITV uklonio sporni deo razgovora

Iako je razgovor emitovan uživo, ITV je sporni deo naknadno uklonio iz snimka emisije objavljene na internetu. Isečak se, međutim, već proširio društvenim mrežama i postao viralan.

Brojni korisnici kritikovali su Margolis zbog njenih pitanja i izraza koje je koristila, dok su drugi pohvalili Pitersa zbog načina na koji je reagovao u neprijatnoj situaciji.

Margolis objasnila zašto ga je to pitala

Margolis su o incidentu pitali tokom intervjua u Sautendu prošlog vikenda. Objasnila je da Pitersa pre tog gostovanja nikada nije upoznala, te da ju je zanimalo kako on doživljava svoj identitet. "Nikada ga pre nisam srela, nisam znala ko je niti sam znala da je crnac dok ga nisam videla. Naravno, kada nekoga vidiš, znaš da je crnac", rekla je.

"Htela sam da znam šta on misli o tome jer me to zanima. Kako se osećaju crnci? Kako se osećaju smeđi ljudi? Kako se osećaju osobe s invaliditetom? Kako se osećaju debeli ljudi? Razumete li šta želim da kažem? Svi imamo određeni osećaj o tome ko smo i kako nas drugi vide i šta misle o nama", nastavila je.

Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Kada su je pitali da li je Pitersa ispitivala zato što ju je zanimao njegov identitet, odgovorila je potvrdno. "Da! Fasciniraju me drugi ljudi. Oni su ti koji me zanimaju, ne toliko slavne osobe, nego ljudi generalno. Koja je njihova priča, šta ih je učinilo takvima kakvi jesu, zašto su takvi kakvi jesu", objasnila je.

Njeno objašnjenje nije smirilo kritike

Njeno objašnjenje nije naišlo na razumevanje dela korisnika društvenih mreža.

"Pita ga 'šta si ti', čudi se kada joj kaže da su mu oba roditelja crnci, koristi rasističku uvredu, a onda tvrdi da ju je samo zanimalo kako se on oseća", napisala je jedna osoba.

Druga je dodala: "Upotrebila je rasističku uvredu, a zatim dovela u pitanje njegovo poreklo zbog njegovog akcenta. To što je uradila je nedopustivo, a ona to i dalje ne shvata."

Neki su primetili i da je Margolis u naknadnom intervjuu upotrebila pogrdan izraz za osobe s invaliditetom. "Prvo je upotrebila rasističku uvredu prema crncu, a sada koristi i pogrdnu reč za osobe s invaliditetom. Šta joj je?", napisao je jedan korisnik.

I ranije je izazvala neprijatnost svojim pitanjem

Margolis je godinama poznata po vrlo direktnom načinu komunikacije, a ovo nije prvi put da se našla u neprijatnoj situaciji zbog pitanja koje je postavila drugom gostu.

Tokom gostovanja u emisiji "The Graham Norton Show" 2016. Metjua Perija, zvezdu serije "Prijatelji", direktno je pitala da li je alkoholičar. Margolis se zbog tog pitanja posle izvinila, a u memoarima objavljenim 2023. napisala je da zbog njega žali, te da je to bio jedan od retkih susreta u kojima nije uspela da se poveže s drugim gostom.

Peri je tokom istog gostovanja, nakon jedne eksplicitne anegdote koju je ispričala Margolis, rekao: "Iskreno, mislim da mi nikada u životu nije bilo ovoliko neprijatno."

(Kurir.rs/ Index.hr)

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