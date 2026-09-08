Slušaj vest

Pink, čije je pravo ime Ališa Bet Mur, rođena je 8. septembra 1979. u američkom Dojlstaunu. Tokom više od dve decenije muzičke karijere izgradila je prepoznatljiv identitet zahvaljujući snažnom glasu, energičnim nastupima, iskrenim pesmama i buntovnom karakteru. Njeno umetničko ime prema jednoj od priča povezano je s filmom "Reservoir Dogs" i njegovim likom Mr. Pinkom, na koga je, prema mišljenju njenih prijatelja, podsećala.

Ališa je bila drugo dete Džima i Džudi Mur. Odrastala je u porodici srednje klase, ali njeno detinjstvo nije bilo potpuno bezbrižno. Odnos njenih roditelja bio je napet, a razveli su se kada je imala samo tri godine. Porodične okolnosti ostavile su trag na njoj i doprinele razvoju buntovnog karaktera koji je posle postao važan deo njenog javnog i umetničkog identiteta.

Pink Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Utočište je vrlo rano pronašla u muzici. Već kao trinaestogodišnjakinja počela je da upoznaje klupsku scenu Filadelfije, a godinu dana posle imala je iskustva kao pevačica i plesačica, te je počela da piše svoje pesme. Redovno je nastupala u jednom klubu u Filadelfiji, ali život tinejdžerke u takvom okruženju imao je i svoju mračnu stranu. Susrela se s drogama i sitnim kriminalom, a kada je imala petnaest godina umalo se predozirala. Napustila je srednju školu, ali je obrazovanje posle nastavila i maturirala.

- Odrasla sam u kući u kojoj su moji roditelji svaki dan vrištali jedan na drugog, bacali stvari... Mrzeli su se. Ja sam počela da se drogiram i prodajem drogu - ispričala je pevačica jednom prilikom.

Foto: Profimedia

- Bila sam na rejvu i predozirala se. Uzela sam ekstazi, "anđeosku prašinu" i metamfetamin, a onda sam se onesvestila. Bilo je previše - rekla je pevačica i otkrila da je to veče umalo umrla.

Uprkos problematičnom periodu bilo je jasno da ima veliki muzički talenat. Jedne večeri zapazio ju je predstavnik diskografske kuće MCA i pozvao na audiciju za R&B sastav Basic Instinct. Pink je postala članica grupe, ali ona nije ostvarila očekivani uspeh, te se nakon otprilike dve godine raspala. Nakon toga okušala se u još jednom R&B sastavu, Choice, ali ni taj projekat nije dugo trajao.

Foto: Profimedia

Ta iskustva ipak su joj otvorila vrata samostalne karijere. Uz podršku diskografske kuće LaFace počela je da nastupa kao Pink i radi na prvom samostalnom albumu "Can't Take Me Home". Album je objavljen 2000. godine i ostvario je veliki komercijalni uspeh, uz hitove "There You Go" i "Most Girls". Popularnost joj je dodatno porasla zahvaljujući koncertnim nastupima, između ostalog i kao predizvođač tada veoma popularnog sastava *NSYNC.

Iako joj je prvi album doneo slavu, Pink nije bila zadovoljna smerom u kom se razvijala njena muzika. Nije želela da postane samo još jedna pop i R&B pevačica oblikovana prema očekivanjima muzičke industrije. Želela je ličniju, emotivniju i oštriju muziku u kojoj će moći da pokaže svoj karakter.

Foto: Profimedia

Važan trenutak dogodio se 2001. godine, kada je s Kristinom Agilerom, Majom i Lil' Kim snimila novu verziju pesme "Lady Marmalade" za film "Mulen Ruž!".Iste godine objavila je "Get the Party Started", jedan od svojih najprepoznatljivijih hitova. Pesma je najavila drugi album "M!ssundaztood", kojim se Pink udaljila od dominantnog R&B zvuka prvenca i približila pop-roku. Album je postigao ogroman međunarodni uspeh i prodat je u više od deset miliona primeraka.

Treći studijski album "Try This" objavila je 2003. godine. Bio je još snažnije okrenut roku, a pesma "Trouble" donela joj je Gremi za najbolju žensku rok vokalnu izvedbu. Iako album komercijalno nije dosegnuo uspeh prethodnika, dodatno je učvrstio njen status izvođačice koja se ne boji da eksperimentiše i udalji od sigurnih formula.

Foto: Profimedia

Godine 2006. usledio je album "I'm Not Dead", na kom je još otvorenije progovorila o društvenim i ličnim temama. Posebnu pažnju privukla je pesma "Stupid Girls", satiričan komentar kulture slavnih i pritiska koji društvo stavlja na žene kada je reč o izgledu, ponašanju i seksualnosti. Pink je kroz svoju muziku sve češće isticala ideju da žene ne bi trebale da oblikuju svoj identitet prema tuđim očekivanjima.

Njen privatni život u međuvremenu je takođe prolazio kroz velike promene. Udala se za motokros vozača Kerija Harta, koga je prethodno na vrlo nekonvencionalan način zaprosila tokom jedne od njegovih trka. Brak je prolazio kroz težak period, te su se privremeno razdvojili. Emocije povezane s njihovim odnosom snažno su uticale na album "Funhouse" iz 2008. godine. Album je ostvario veliki komercijalni uspeh, a propratna turneja dodatno je učvrstila reputaciju Pink kao izuzetne koncertne izvođačice. Njeni nastupi postali su poznati po zahtevnim akrobacijama, uključujući pevanje visoko iznad bine.

Foto: Profimedia

Muzika joj je istovremeno pomogla da obradi probleme iz privatnog života. Ona i Hart su na kraju obnovili odnos. U junu 2011. dobili su ćerku Violu Sejdž, a u decembru 2016. rodio im se sin Džejmson Mun.

Pink je 2010. objavila kompilaciju "Greatest Hits... So Far!!!", na kojoj su se našle i pesme "Raise Your Glass" te "F**kin' Perfect". Dve godine kasnije objavila je šesti studijski album "The Truth About Love", koji je zauzeo prvo mesto američke lestvice Billboard 200. Među najvećim uspesima s albuma bila je balada "Just Give Me a Reason", snimljena s Nejtom Rjusom. Turneja koja je pratila album postala je jedna od komercijalno najuspešnijih koncertnih turneja 2013. godine.

Foto: Profimedia

Pink se nije ograničila samo na svoje albume. Pisala je pesme za druge poznate pevačice, među kojima su Šer i Selin Dion, a okušala se i kao glumica. Godine 2013. pojavila se uz Marka Rafala i Gvinet Paltrou u filmu "Thanks for Sharing". S kanadskim muzičarom Dalasom Grinom osnovala je projekat You+Me, u kojem je pokazala nežniju, folk stranu svog muzičkog izraza. Njihov album "Rose Ave." dodatno je pokazao koliko se Pink tokom karijere uspešno kretala između različitih žanrova.

Nastavila je da snima i pesme za filmske i televizijske projekte. Među njima su obrade pesme Bitlsa "Lucy in the Sky with Diamonds" za animirani projekat "Beat Bugs", kao i pesme "White Rabbit" za film "Alice Through the Looking Glass".

Foto: Profimedia

Novo veliko poglavlje karijere otvorila je 2017. singlom "What About Us", kojim je najavila album "Beautiful Trauma". Album je nakon objavljivanja dospeo na vrh Billboardove lestvice, a Pink je nastavila da privlači pažnju spektakularnim nastupima. Početkom 2018. nastupila je na dodeli Gremija, a nekoliko dana posle izvela je američku himnu na Superboulu LII.

U aprilu 2019. objavila je osmi studijski album "Hurts 2B Human". Bio je to njen treći uzastopni studijski album koji je stigao na prvo mesto Billboarda 200. Među zapaženijim pesmama našla se "Walk Me Home", dok je naslovnu numeru snimila s Kalidom.

Foto: Profimedia

Osim muzie, Pink je tokom karijere bila poznata i po društvenom angažmanu. Javno je podržavala LGBTQ zajednicu, prava životinja i različite humanitarne inicijative. Svoje ime povezivala je s organizacijama i kampanjama usmerenim na ljudska prava, zaštitu dece i pomoć ugroženim grupama.

Za doprinos muzici i popularnoj kulturi u februaru 2019. dobila je zvezdu na holivudskoj Stazi slavnih. Iste godine na dodeli People's Choice Awards proglašena je People's Championom. Tom prilikom je govorila o važnosti ličnog angažmana i dobrote, poručivši publici da svako može da doprinese pozitivnim promenama.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Video: Detalji proslave sa rođendana ćerki Jelene Karleuše i Duška Tošića