Fibi Bridžers na 83. Venecijanskom filmskom festivalu u crnom kompletu sa vidljivim prirodnim dlačicama na nogama

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Na Venecijanskom filmskom festivalu obično se do najsitnijih detalja analiziraju haljine, nakit, frizure i šminka poznatih žena, ali je Fibi Bridžers ovog puta privukla pažnju nečim mnogo jednostavnijim – time što nije pokušala da sakrije svoj prirodan izgled. Američka pevačica i kantautorka pojavila se na predstavljanju filma „Primetime“ u kratkoj crnoj suknji, a njene neobrijane noge vrlo brzo postale su jedna od tema na društvenim mrežama.

Tridesetdvogodišnja muzičarka u Veneciju nije stigla samo kao jedna od slavnih gošći festivala. „Primetime“, novi film reditelja Lensa Openhajma, predstavlja njen veliki glumački debi, a u ostvarenju igra zajedno sa Robertom Patinsonom, Merit Viver, Skajlerom Gizondom i Bukimom Vudbajnom. Film je uvršten u glavnu takmičarsku selekciju 83. Venecijanskog filmskog festivala, gde se bori za Zlatnog lava.

Pogledajte u galeriji njeno dnevno izdanje o kom bruji svet:

1/4 Vidi galeriju Fibi Bridžers na 83. Venecijanskom filmskom festivalu u crnom kompletu sa vidljivim prirodnim dlačicama na nogama Foto: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia, Cifalŕ/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za dnevno predstavljanje filma Fibi je odabrala elegantno, ali prilično svedeno izdanje – crni „Guči“ komplet sa sakoom i suknjom do kolena, uz cipele u stilu Meri Džejn. Upravo zbog jednostavnosti kombinacije pažnja je brzo pala na njene gole noge, na kojima su, osim tetovaža, bile jasno vidljive i prirodne dlačice. „Vog“ je njen izbor izdvojio kao jedan od upečatljivijih trenutaka ovogodišnje Mostre, upravo zato što je Bridžers spojila izrazito ženstvenu odeću sa izgledom koji ne prati baš svaki tradicionalni standard crvenog tepiha.

Fotografije izazvale lavinu reakcija

Možda bi činjenica da žena nije obrijala noge trebalo da bude sasvim nevažna, ali reakcije na internetu pokazale su koliko je takav prizor i dalje neuobičajen kada je reč o velikim javnim događajima. Posebno zato što poznate žene na crvenim tepisima najčešće prolaze kroz sate priprema pre nego što stanu pred desetine fotografa.

Fotografije Fibi sa festivala zato su ubrzo počele da kruže društvenim mrežama, gde je veliki broj obožavalaca njen potez doživeo kao oslobađajući.

Fibi Bridžers na 83. Venecijanskom filmskom festivalu u crnom kompletu sa vidljivim prirodnim dlačicama na nogama Foto: Cifalŕ/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Čekajte, ovo je doslovno tako retko kod javnih osoba... Kraljica“, napisala je jedna osoba na mreži X.

Drugi komentar glasio je:

„Baš je svoja, zbog ovoga sad volim je još više.“

Nekima je naizgled sitan detalj imao i mnogo ličnije značenje.

„Mislim da ću zaplakati, ovo mi toliko znači“, glasila je još jedna reakcija.

Za premijeru potpuno promenila izdanje

Pogledajte u galeriji njeno večernje izdanje koje je oduševilo sve:

1/6 Vidi galeriju Fibi Bridžers u dugoj, providnoj sivo-ljubičastoj haljini Aleksandra Mekvina Foto: Cinzia Camela / Zuma Press / Profimedia

Iste večeri Bridžers je pokazala sasvim drugačiju modnu stranu. Za svečanu premijeru „Primetimea“ izašla je na crveni tepih u dugoj, providnoj sivo-ljubičastoj haljini Aleksandra Mekvina ukrašenoj čipkom i vezom, dok joj je platinastoplava kosa bila podignuta u opuštenu punđu.

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