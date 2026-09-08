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Kada je Pameli Anderson krajem devedesetih dijagnostikovan hepatitis C, leka nije bilo. U govoru na amfAR-ovoj gala večeri u Veneciji zvezda "Čuvara plaže" prisetila se tog perioda.

"Bila je to smrtna presuda. Lekar mi je rekao da mi je preostalo verovatno desetak godina života", izjavila je. "Sigurna sam da je to uticalo na moje odluke. Nije to bio strah od smrti, nego strah za moju malu decu. Život mi se potpuno promenio", dodala je Anderson. Lek za tu virusnu infekciju pronađen je početkom 2010-ih, a do 2015. Anderson se izlečila, iako je na terapiju potrošila svu ušteđevinu, piše Variety.

U galeriji pogledajte fotografije Pamele Anderson:

1/9 Vidi galeriju Pamela Anderson Foto: imageSPACE, Imagespace / Alamy / Profimedia, Laurent VU / Sipa Press / Profimedia, Felipe Ramales / SplashNews.com / Splash / Profimedia

U nedelju uveče u Veneciji uručena joj je amfAR-ova Nagrada za hrabrost. Ta neprofitna organizacija posvećena je suzbijanju epidemije HIV-a i AIDS-a, a finansira i istraživanja hepatitisa C, koji je česta koinfekcija kod osoba s HIV-om.

Od dijagnoze do povratka na scenu

"Moje iskustvo sramote i krivice bilo je i nesvesni proces. To ostaje sa mnom", rekla je Anderson. "Baš kao i zbog seksualnog zlostavljanja koje sam pretrpela kao dete, osećala sam se kao 'oštećena roba'. I tako sam se i predstavljala."

Pamela Anderson Foto: Laurent VU / Sipa Press / Profimedia

Iako kaže da se još nije potpuno oporavila od šoka dijagnoze, to iskustvo ju je podstaklo na povratak glumi. Ostvarila je zapažene uloge u filmovima "The Last Showgirl", "Goli pištolj", "Rosebush Pruning" i "Place to Be", čija je premijera u sredu na Venecijanskom filmskom festivalu.

"Svoju istinu sam pronašla kroz rad i tražila načine da se izrazim kroz umetnost. To mi je dalo snagu i ispunjen život u kom mogu da stvaram", zaključila je. "Nisam žrtva, ja sam pobednica. Jaka sam i sposobna, više nego što sam ikada mogla da sanjam. Nisam dama u nevolji, koliko god tu ulogu bilo lako igrati", zaključila je glumica.

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