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Glumica Tijana Vučetić, koja je domaćoj publici prirasla srcu kao simpatična Petrojka u kultnom televizijskom ostvarenju Radoša Bajića"Selo gori, a baba se češlja", ponovo je privukla veliku pažnju javnosti. Ona je na svom profilu na društvenoj mreži Instagram podelila najnovije fotografije i pokazala svoj sadašnji izgled.

Tijana je pozirala u bikiniju sa bujnim dekolteom i sa šminkom i širokim osmehom na licu, što je odmah pokrenulo lavinu pozitivnih reakcija njenih pratilaca.

Tijana Vučetić Foto: Printscreen/Instagram/tijana.vucetic39

Ispod njene objave odmah su počele da se nižu brojne pohvale i reči podrške: "Pozdrav lepotice", "Predivna naša", "Najlepši osmeh". Pored toga, mnogi su primetili i njenu znatno vitkiju liniju, te su usledili i komentari poput: "Svaka čast", kao i "Top, prirodna lepota uvek dolazi do izražaja".

Ipak, iza ovog vedrog i nasmejanog lica zapravo leži izuzetno teška i potresna životna drama o kojoj je glumica svojevremeno otvoreno progovorila. Ona je duboko uznemirila i šokirala javnost u Srbiji kada je otkrila da je zbog stravične torture u porodici bila prinuđena da sa detetom spas potraži u Sigurnoj kući.

"Nisam više mogla da trpim nasilje"

Tijana je tom prilikom iznela bolne detalje kroz koje je prolazila tokom bračnog života:

- Razvela sam se, posle tri godine braka, odmah nakon "Farme" jer više nisam mogla da trpim nasilje. Prvi put o ovome govorim javno jer smatram da o tome ne treba da se ćuti. Ne radim to zbog popularnosti, već da bih pomogla drugim ženama koje prolaze kroz isto - rekla je 2013. godine glumica Tijana Vučetić.

– Nasilje je počelo već dok sam bila u drugom stanju. Udarao me je uglavnom u glavu, da ne bih imala ožiljke na vidljivim mestima i da niko ne bi saznao kroz šta prolazim. U početku nikome nisam govorila o tome, želela sam da sama rešim taj problem. Kasnije sam se poverila samo najbližim prijateljima koji su sve vreme bili uz mene i bez kojih ne znam kako bih iznela trudnoću. Oni su me savetovali da ga napustim, ali mi se činilo da mogu da prevaziđem problem. Nisam govorila čak ni svom ocu i bratu šta mi se dešava. Nažalost, izgubila sam majku u dvadeset petoj godini, a možda bi sve bilo drugačije da je ona bila uz mene u najtežim trenucima. Skupila sam snagu kako bih mogla da iznesem trudnoću. Ipak, od posledica batina porodila sam se u osmom mesecu – rekla je tada glumica.

"Bila sam čak i u Sigurnoj kući"

- Dobijala sam teške batine. Dok sam bila trudna, bio je izuzetno loš prema meni. I tad me je tukao, šutirao. Bila sam čak i u Sigurnoj kući - ispričala je ona svojevremeno.

- Nemam snage više da trpim fizičko i psihičko nasilje. Ako zbog nekog završite s malim detetom u Sigurnoj kući, taj svakako više nije vredan ni truda ni opraštanja. Sad je kraj, tri godine sam prolazila kroz pakao. Kad je pijan dolazio kući, tukao me je i maltretirao. Dobijala sam teške batine. Dok sam bila trudna, bio je izuzetno loš prema meni. I tad me je tukao, šutirao... Muka mi je kad pomislim na sve to. Iako su mi svi govorili da ga napustim kad je prvi put digao ruku na mene, nisam imala hrabrosti jer sam se plašila da mi ne naudi, a i mnogo sam ga volela - rekla je je tada Tijana tada za "Hello".

(Kurir.rs/Blic)

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