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Brak kraljice Elizabete II i princa Filipa nije se uvek svodio na mir i dostojanstvo, a tome u prilog govori i jedna žestoka svađa koju su supružnici imali tokom kraljevske turneje po Australiji.

Njih dvoje su 1954. godine boravili u oblasti Jara Rejndžis u Viktoriji, kada je Filip iznenada izleteo iz jedne kućice, dok je kraljica išla za njim. Prema pisanju Roberta Džobsona u njegovoj novoj knjizi "The Windsor Legacy", Elizabeta je za njim "bacala teniski reket i cipele".

Ubrzo je ugledala televizijsku ekipu koja je došla da snimi unapred dogovorenu scenu sa koalama. Kraljica je tada brzo zgrabila supruga, odvukla ga unutra i zalupila vrata.

Na sreću po kraljevski par, tonac je otkrio film i predao ga kraljičinom sekretaru za štampu, koji ga je, kako Džobson navodi, sa zahvalnošću prihvatio.

"Žao mi je zbog ovog malog prekida", rekla je kraljica. "To se dešava u svakom braku. A sada, šta želite da uradim?"

1/6 Vidi galeriju Kraljica Elizabeta i princ Filip Foto: Photoshot / Avalon / Profimedia, HUSSEIN ANWAR / Sipa Press / Profimedia, Reuters

Elizabeta se za mornaričkog oficira Filipa udala 1947. godine. On je poticao iz osiromašene porodice koja je imala veze sa danskom i grčkom kraljevskom porodicom.

Na dan venčanja imao je "bukvalno nekoliko novčića u džepu", što je na njega duboko uticalo. Džobson piše da je Filip tokom celog života ostao štedljiv, pa je jednom čak odneo pantalone stare 52 godine kod krojača u ulici Savile Rou kako bi ih prepravio.

Iako je njihov brak trajao 73 godine, sve do Filipove smrti 2021. godine u 99. godini, navodno nije bio bez problema.

Filipov san da nastavi karijeru u mornarici propao je kada je Elizabeta 1952. godine postala kraljica.

Princ Filip i kraljica Elizabeta II Foto: EPA

Navodno se teško nosio i sa pokušajem da pronađe svoju novu ulogu, često se sukobljavao sa dvorskim službenicima zbog svoje nezavisnosti i ideja o modernizaciji monarhije, a teško mu je padalo i to što se osećao lišenim tradicionalne muške uloge u porodici.

Filip se snažno zalagao za to da njihovo četvoro dece Čarlsa, Anu, Endrua i Edvarda, koji ne nose njegovo prezime. Međutim, njegova tašta, kraljica majka, insistirala je da prezime porodice ostane Vindzor, što je Filip na kraju morao da prihvati.

U avgustu 2017. godine, sa 96 godina, povukao se iz zvaničnih javnih dužnosti i preselio u kućicu na imanju Sandringam u Norfolku.

Međutim, tokom pandemije koronavirusa i karantina vratio se u zamak Vindzor, gde su on i kraljica provodili dragoceno vreme zajedno, što joj je, prema Džobsonovim navodima, "vratilo novu životnu energiju".

Princ Filip Foto: EPA

Par je tada razvio svoju svakodnevnu rutinu, a gotovo svakog dana zajedno su pili popodnevni čaj, što je kraljicu posebno radovalo.

Kraljica, koja je preminula 2022. godine u 96. godini, 1997. godine je posvetila govor svom suprugu povodom njihove 50. godišnjice braka.

"On je, jednostavno, svih ovih godina bio moja snaga i oslonac. Ja, njegova cela porodica, kao i ova i mnoge druge zemlje, dugujemo mu više nego što bi on ikada mogao da prizna ili što ćemo ikada moći da saznamo."

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