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Voditeljski tandem Milenko Krišan i Milja Gogić više neće biti deo ekipe koja će se gledaocima obraćati u Jutarnjem programu RTS-a, ali to ne znači da odlaze sa malih ekrana. Naprotiv, čeka ih novi televizijski izazov.

Javni servis se ovim povodom oglasio i potvrdio da Milenko Krišan i Milja Gogić uskoro počinju da vode novu emisiju u novom terminu.

Nova voditeljka na Javnom servisu će ovog, ali i svakog narednog vikenda od 05.55 sati, gledaocima poželeti dobro jutro.

Njen kolega u emisiji biće Vlade Radulović, sa kojim će nas vikendom razbuđivati najnovijim informacijama iz zemlje i sveta. Osim Mine, uigranoj ekipi Jutarnjeg programa od ponedeljka, 7. septembra, priključiće se Milica Bulat, koja će gledaocima svakodnevno prezentovati vremensku prognozu.

Nova emisija RTS-a "Druga kafa"

Program Radio-televizije Srbije ove jeseni obogatiće nova dnevna emisija "Druga kafa", koja pred gledaoce Prvog programa stiže 14. septembra, a emitovaće se radnim danima od 10.30 časova.

Reč je o savremenom televizijskom formatu koji na jedinstven način spaja informativnost, opuštenu atmosferu i vrhunsku zabavu. Odmah nakon Jutarnjeg programa, "Druga kafa" će gledaocima ponuditi sadržajan nastavak prepodneva, uz korisne informacije, zanimljive priče i poruku da je svaki dan bolji kada ga započnete uz dobru kafu i još bolju atmosferu.

Voditelji emisije su Milja Gogić i Milenko Krišan, a u studiju će im se pridružiti kuvar Mladen Arsić, koji će iz dana u dan pripremati raznovrsna jela - od zdravih, laganih salata i obroka namenjenih savremenom načinu života, do egzotičnih specijaliteta iz različitih kuhinja sveta, ali i slatkih poslastica koje svi obožavaju. Recepti će biti jednostavni, primenjivi i prilagođeni svakom domu.

(Kurir.rs/ RTS)