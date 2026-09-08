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Hrvatska glumica Mia Krajcar prošla je kroz izuzetno težak period boreći se sa karcinomom na licu, zbog kojeg je završila na čak pet operacija. Njena borba počela je još 2009. godine, kada joj se na gornjoj usni pojavila mala bubuljica. Nakon što ju je istisnula, promena se pretvorila u krastu koja je nestajala i ponovo se vraćala naredne dve godine.

Tek nakon pregleda kod dermatologa i dodatnih analiza dobila je dijagnozu bazocelularni karcinom (BKK).

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Mia Krajcar Foto: Instagram/MiaKrajcar

Tumor se vraćao uprkos operacijama

Iako se bazocelularni karcinom smatra najmanje agresivnim oblikom raka kože jer retko daje metastaze, Mijin slučaj bio je neuobičajen. Lekari su procenili da je tumor najverovatnije nastao kao posledica mutacije herpesa, a ne zbog izlaganja suncu, što je inače najčešći uzrok ovog oboljenja.

Pošto je glumica, hirurzi su u početku pokušavali da što više sačuvaju izgled njenog lica praveći manje rezove. Međutim, uprkos tome, tumor se uporno vraćao, pa je morala da prođe kroz četiri operacije.

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Foto: Instagram/MiaKrajcar

Tokom pete operacije uklonjen veliki deo usne

Situacija se dodatno pogoršala kada se, kako kaže, zbog stresa tumor naglo proširio.

Peta i najteža operacija obavljena je pre nešto više od godinu dana. Tokom zahvata lekari su joj uklonili tri četvrtine gornje usne, frenulum i veliki deo nosnog septuma.

„Odstranjene su mi tri četvrtine gornje usne, frenulum i deo septuma na koji se tumor proširio“, ispričala je Mia, piše Glora.hr

Uprkos svemu što je prošla, kaže da joj ožiljci ne predstavljaju problem.

Oni su podsetnik na jedan životni period koji je iza mene. Nemam komplekse niti me ožiljci opterećuju, jer me podsećaju na bitke koje sam uspešno dobila. Ali kada se pogledam u ogledalo, ne vidim sebe. To nije moje lice. Zato me čeka još jedna rekonstruktivna operacija koja bi trebalo da mi vrati moje lice“, rekla je glumica.

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Foto: Instagram/MiaKrajcar

Ožiljke doživljava kao simbol pobede

Uprkos svemu što je prošla, Mia Krajcar ističe da nema komplekse zbog ožiljaka i da ih doživljava kao podsetnik na najtežu životnu bitku koju je uspela da dobije.

Ipak, priznaje da u ogledalu više ne vidi svoje nekadašnje lice i da sa nadom čeka još jednu rekonstruktivnu operaciju, koja bi trebalo da joj vrati izgled kakav je imala pre bolesti.

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